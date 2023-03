A Loano balneari e politica a confronto: “Urgente istituire un tavolo, ritardo che sentiamo sulla nostra pelle”

Loano. Incontro oggi pomeriggio a Loano 2 Village tra la politica e i balneari sulle concessioni.

Al confronto, organizzato dalla Lega, presenti il Capogruppo in Senato Massimiliano Romeo, il capodelegazione in Parlamento Europeo Marco Campomenosi, il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, i rappresentanti di categoria e balneari della provincia, i sindaci Luca Lettieri, Giancarlo Canepa, Maurzio Garbarini, Alessandro Navone, Roberto Sasso Del Verme, Luigi De Vincenzi, la segretaria provinciale della Lega Sara Foscolo, il consigliere regionale Brunello Brunetto, il presidente di Unione Industriali Angelo Berlangieri.

Il comparto è in attesa della convocazione di un tavolo dal governo. La famosa sentenza del Consiglio di Stato (con l’ex premier Mario Draghi che, prima di lasciare Palazzo Chigi, aveva deciso di dare una accelerata al processo di riforma, proprio come richiesto dai giudici) aveva infatti aperto alla concorrenza da inizio 2024.

Fabrizio Lotti, segreatrio Fiba Nazionale, ha commentato: “Se siamo qui a discutere delle concessioni balneari va ricordato che la Lega e Forza Italia sono riusciti a mettere un fermino alla 118 (legge sulla concorrenza) che ci avrebbe asfaltato. L’urgenza più immediata è quella di istituire un tavolo di concertazione, che è sempre stato pormesso dal partito di maggioranza ma oggi non è ancora stata data la delega a chi poi dovrà discutere con noi. E’ un ritardo che sentiamo sulla nostra pelle“.

E Lotti pone l’accento sull’economia: “Non viene valutato da tutti i governi che il turismo balneare è il cuore di un’economia. Non va valutato solo l’aspetto tecnico, ma il valore degli stabilimenti nell’economia del paese”.

Il presidente di Confcommercio Savona Enrico Schiappapietra ha fatto eco: “Gli stabilimenti balneari in Liguria sono 1200 e sono coinvolte 4mila aziende. Abbiamo bisogno di certezze e di poter lavorare. Sono più di 10 anni che aspettiamo. Per aiutare i Comuni serve un coordinamento nazionale. Il 20 aprile attendiamo la pronuncia della Corte di Giustizia Europea e speriamo che possa mettere la parola risolutiva”.

Per il senatore Massimilano Romeo è necessario fare un passo verso le aziende pur rimanendo nei limiti imposti dall’Unione Europea: “Come Lega noi abbiamo sempre puntato sul tutelare le aziende del mondo balneare e abbiamo proposto di istituire un tavolo con le associazioni di categoria per eseguire la mappatura e verificare così se la risorsa sia scarsa o meno per stabilire se applicare o meno la direttiva Bolkestein. Questa è una strada per rispettare le normative europee ma cercando di venire incontro alle esigenze delle imprese. Vediamo quando verrà convocato questo tavolo, aspettiamo la presidenza del consiglio“.

I balneari sottolineano come questo governo sia più vicino al settore: “Il governo precedente – prosegue Romeo . era di unità nazionale, e al suo interno coesistevano visioni diametralmente opposte. Qui siamo di fronte a un governo politico”.