A Laigueglia un laboratorio gratuito per insegnare l’antica tradizione dell’intreccio delle palme

Laigueglia. Insegnare l’antica tradizione dell’intreccio delle palme, è questo l’obiettivo del laboratorio che si terrà martedì 21 dalle 15 alle 17 presso il salone delle opere parrocchiali di Laigueglia. L’incontro è gratuito, aperto a piccoli e grandi.

La pratica dell’intreccio di foglie di palma è una tradizione molto antica, diffusa In Liguria e, in particolare, nell’estremo ponente ligure. La tradizione dei “parmureli” prosegue fino a oggi e porta ogni anno alla realizzazione delle palme utilizzate la domenica che precede la Pasqua. Nei giorni di Passione gruppi di donne giovani e anziane si riunivano davanti alle chiese a intrecciare, una abilità che si tramandava di madre in figlia.

Lungo i vicoli liguri venivano esposte grandi ceste con questi capolavori. Era abitudine, durante gli incontri, pregare insieme e prepararsi alla Pasqua.