A Finale Pasqua all’insegna della condivisione con Caritas e Noi X Voi

Finale Ligure. Domenica 9 marzo i locali della mensa sociale Noi X Voi in via Brunenghi 162 a Finale Ligure aprono le loro porte ad un pranzo di Pasqua dedicato ancora una volta alla condivisione. L’evento, organizzato in collaborazione con il Centro d’Ascolto Caritas La Nassa e il progetto calicese Sfuso Diffuso, è gratuito ed aperto a tutti: la mensa sociale, infatti, rimane un punto di riferimento per le persone che si sentono un po’ più sole, soprattutto durante le feste.

Nel pomeriggio vi sarà una tombola a premi e, a fine evento, ogni partecipante potrà portare a casa un piccolo omaggio curato da Sfuso Diffuso: una bomba di semi in perfetto stile primaverile.

La mensa sociale dell’associazione Noi X Voi è aperta ogni martedì e giovedì, e negli scorsi mesi ha organizzato diversi eventi che hanno visto la comunità partecipare numerosa: tra gli altri, il pranzo di Natale e la cena solidale per raccogliere fondi per le popolazioni colpite dal terremoto in Siria e Turchia; entrambe avevano registrato sold out.

In attesa del pranzo di Pasqua, si potrà gustare un assaggio della cucina di Noi X Voi già questo sabato 1° aprile: dalle 16 alle 19 il Guardaroba Solidale del Centro d’Ascolto La Nassa (in Salita del Grillo 2 a Finale Ligure) apre per un mercatino vintage di beneficenza. L’aperitivo, a cura dell’associazione Noi X Voi, è incluso nell’entrata (a offerta a partire da 5€), e ad accompagnarlo sarà un DJ set di DJ Cashmere.

Una ricca scelta di abiti e oggetti selezionati dalle eccedenze del Guardaroba Solidale vi aspetta, il ricavato dell’evento sarà utilizzato per contribuire alla colletta nazionale organizzata da Caritas Italiana e destinata alle popolazioni colpite dal terremoto del 6 febbraio.

Per il pranzo di Pasqua è richiesta la prenotazione entro il 5 aprile, chiamando uno dei seguenti numeri: Caritas al 327 617 0443 o Noi X Voi al 328 464 3149.