A Finalborgo due eventi benefici per le popolazioni colpite dal terremoto in Siria e Turchia

Finale Ligure. Due gli eventi in programma per raccogliere fondi per la popolazione Turca e quella Siriana: venerdì 17 marzo l’associazione Noi X Voi mette a disposizione la mensa sociale di via Brunenghi 162 a Finale Ligure per una cena benefica organizzata in collaborazione con il Centro d’Ascolto La Nassa, mentre sabato 1° aprile il Guardaroba Solidale de La Nassa in Salita del Grillo 2 apre per un mercatino vintage di beneficenza accompagnato da un ricco aperitivo.

“I volontari di Noi X Voi e quelli de La Nassa – ha detto Roberto Trapani, presidente dell’associazione Noi X Voi – ci tenevano a contribuire per aiutare le popolazioni recentemente colpite dal terremoto in Siria e Turchia. Abbiamo quindi pensato ad una cena per raccogliere fondi. La cena si inserisce all’interno della nostra rassegna enogastronomica partita il 10 febbraio che porta a scoprire i sapori d’Italia e d’Europa in diverse tappe. Il menù, infatti, comprenderà piatti tipici Siriani e Turchi”.

Il contributo richiesto per la cena è di 30€, e il ricavato della serata sarà devoluto alla colletta nazionale di Caritas Italiana organizzata per intervenire nei luoghi colpiti dal terremoto del 6 febbraio.

Il secondo evento in programma, fissato per il 1° aprile, vede sempre la collaborazione di Noi X Voi e La Nassa, a cui questa volta si aggiunge il progetto calicese Sfuso Diffuso: la causa sarà la stessa, ma si tratterà di un mercatino vintage, accompagnato da musica e aperitivo. Ad essere vendute saranno le eccedenze del Guardaroba Solidale del Centro d’Ascolto, il ricavato sempre devoluto alle popolazioni siriana e turca.

Per la cena di venerdì 17 marzo si consiglia la prenotazione, chiamando uno dei seguenti numeri: Margherita cell. 327 617 0443 e Roberto cell. 328 464 3149.