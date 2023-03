A Carcare si festeggiano i nuovi nati del 2022 con una cerimonia di benvenuto

Carcare. Anche Carcare è tra gli oltre 150 Comuni italiani che celebra la giornata della gentilezza con i nuovi nati del 2022 e questa mattina, nella sala consigliare del Comune, sono stati accolti i piccoli cittadini carcaresi.

Ventitré sono i neo carcaresi venuti alla luce lo scorso anno, ossia: Sofia Cambria, Filippo Maria Rocchieri, Bianca Bellè, Lisa Coccino, Zakaria Ouhammou, Veka Cataleya, Arlen Hira, Emma Bozzo, Sebastiano Ferraro, Matilde Della Valle, Ulisse Loi Khal, Eris Lushaj, Allyson Bruna Rosso, Tommaso Ferraro, Enea Iannece, Paola Maglio, Mattia Battaglia, Giorgia Salvo, Lina Mennati, Cecilia Rebella, Aurora Albertelli, Agata Broglio, Edoardo Malfatto.

“Ringrazio di cuore le famiglie che hanno accolto l’invito per un momento di convivialità e di condivisione – afferma l’assessore alla Gentilezza, Enrica Bertone, che quattro anni fa ha iniziato questo percorso aderendo alla rete nazionale – Credo molto in questa iniziativa perché festeggiare tutti insieme l’arrivo di un bimbo è un motivo di gioia non solo per la famiglia ma anche per l’intera comunità. Come sono convinta del fatto che, per porre le basi di un futuro migliore, occorra partire proprio dai più piccoli, insegnando loro che la gentilezza diffusa rappresenta un bene comune per tutti” .

Un grazie anche al Civ “Carcare da vivere” per aver offerto ai genitori dei buoni sconto da utilizzare nei negozi del consorzio.