A Borgio Verezzi “cambio della guardia” tra autovelox: stesso limite, nuova tecnologia

Borgio Verezzi. Cala il sipario (o forse sarebbe meglio dire “un sacco nero”) sul vecchio autovelox che per molti anni ha rappresentato un vero e proprio deterrente per automobilisti e motociclisti “dall’accelerata facile” lungo la via Aurelia, a Borgio Verezzi.

Da circa una settimana, più precisamente dal 27 febbraio scorso, è regolarmente attivo il nuovo autovelox, situato poco lontano dal vecchio dispositivo, la cui tecnologia degli anni ’90 richiedeva troppi – e costosi – interventi di manutenzione.

La nuova apparecchiatura, regolarmente segnalata con apposita cartellonistica sia arrivando da Pietra Ligure, sia arrivando da Finale Ligure, è attiva h24 e si trova esattamente sopra all’attraversamento pedonale lungo la via Aurelia di Borgio. Lungo quel rettilineo transitano ogni giorno centinaia/migliaia di mezzi. Ma è soprattutto durante la stagione estiva che il nuovo autovelox mira a tutelare (oltre ai mezzi su strada) i pedoni provenienti dal vicino sottopasso e costretti ad attraversare per raggiungere le spiagge.

Sono stati diversi, infatti, gli episodi di investimenti lungo quel tratto di Aurelia (non solo di giorno). E il nuovo autovelox, dotato di rilevatore ottico in entrambe le direzioni di marcia, punta proprio a ridurre/eliminare il rischio di incidenti analoghi rispetto a quelli già avvenuti in passato.

Nel tratto, dove è presente anche una fermata dell’autobus, il limite è fissato a 50 km/h. La nuova apparecchiatura è stata prima testata (con esito positivo) e successivamente entrata in funzione (sei giorni fa).

Contattato da IVG, il comandante della polizia locale di Borgio Verezzi Giovanni Bozzo ha fatto sapere che al momento non sono ancora disponibili i dati delle infrazioni registrate sul nuovo dispositivo.

Per aumentare il livello di sicurezza lungo il tratto di via Aurelia in cui insiste il nuovo autovelox, in futuro è prevista anche la realizzazione di un nuovo sottopasso ferroviario in grado di bypassare l’attraversamento pedonale su strada. L’amministrazione comunale di Borgio Verezzi è al lavoro sulla progettazione e per ottenere i finanziamenti necessari per concretizzare l’opera.