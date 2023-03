8 Marzo nel segno dell’agricoltura: crescita delle imprese “rosa”, con la tradizione delle mimose

Ponente. In occasione della Giornata internazionale della donna, Donne in Campo lancia un appello: “Più donne nei ruoli apicali, anche in agricoltura”. L’associazione femminile di Cia-Agricoltori Italiani, per l’8 Marzo rilanciano il “fattore rosa” nelle filiere agricole e nel mondo del lavoro, in particolare nei ruoli di leadership che, come dimostrato da molti studi, ha un impatto significativo sullo sviluppo economico e sociale di un Paese.

“In tanti paesi europei, soprattutto al nord, non esiste un Ministero delle Pari Opportunità, non è necessario – commenta la presidente di Donne in Campo Cia Liguria, Laura Oliveri -, in quanto le donne possono perseguire una carriera e costruire una famiglia con il supporto delle istituzioni”.

“In Italia siamo indietro anni luce, occorre fare un salto di qualità pensando alle prossime generazioni. Un ruolo delle donne consolidato e non precario nelle aziende, arricchisce di competenze e nuovi punti di vista le strategie di ogni impresa agricola”.

Donne In Campo – CIA invita nuovamente tutti a sottoscrivere il “Manifesto delle donne per la Terra”, al link https://www.donneincampo.it/manifesto: “Una Carta dei valori, ma anche un Documento programmatico, per costruire un’alleanza “fortissima” tra le donne di tutto il mondo per la vita, l’ambiente, la pace – spiega la presidente nazionale dell’associazione, Pina Terenzi -. Perché oggi le donne devono essere là dove si decide. Ѐ un’occasione storica e una grande battaglia per la governance”.

TRADIZIONE – La mimosa è la pianta simbolo della Festa della donna e l’8 marzo, da solo, vale l’85% degli acquisti di stagione. Cia-Agricoltori Italiani stima un giro d’affari di 12mln di euro, con 10 milioni di mazzetti pronti a essere regalati ad amiche, fidanzate, mogli e colleghe. Tuttavia, Cia segnala scarsità di prodotto (-40%) dovuto a fioriture anticipate in gennaio per effetto di temperature ben al di sopra della media e un impatto negativo della siccità, soprattutto in Liguria da dove arriva il 90% della produzione nazionale.

Se i produttori floricoli sono, comunque, riusciti a mantenere prezzi stabili rispetto allo scorso anno, si segnala un +20% del costo al dettaglio sulla parte commerciale. I prezzi dei “mazzetti” partono dai 6 euro fino ad arrivare a 10-12 euro mentre le piante, il cui prezzo va in base alla grandezza del vaso, variano dagli 11 fino a 50 euro. Per far fronte agli effetti del climate change, il vivaismo nazionale sta ora studiando varianti tardive di mimosa che possano soddisfare la grande richiesta in occasione della festività dell’8 marzo.

Nella situazione complessivamente difficile per l’agricoltura a causa di siccità e aumento costi delle materie prime, l’associazione dei Florovivaisti Italiani di Cia segnala un buon livello di export. A causa degli eccessivi costi di trasporto si è, infatti, ridotta l’importazione in Europa di fiori dal Sud America e dall’Africa. La concorrenza di quei Paesi -dove spesso non vengono rispettati i diritti dei lavoratori e si produce con pesticidi vietati nell’Ue- è uno dei gravi problemi della floricoltura italiana. Significativo il caso delle rose vendute nelle catene della grande distribuzione che arrivano per la quasi totalità dal Kenya o delle orchidee, provenienti al 90% da Taiwan.

Cia ricorda, infine, come le vendite di mimosa abbiano tradizionalmente un effetto trainante per la commercializzazione di altre specie di fiori primaverili come anemoni, ranuncoli e margherite, con la possibilità di compensare la riduzione del 25% degli acquisti prodotti floricoli da parte dei consumatori, causata da un’inflazione che da mesi viaggia a doppia cifra.

“Rispetto al prezzo dello scorso anno – conferma il presidente Coldiretti Imperia Gianluca Boeri – il costo delle cassette da circa 3 chili – è infatti aumentato del 30%. La siccità ha compromesso parecchio la produzione ma non la qualità, e la specie Gaulois rimane la protagonista indiscussa nei bouquet e nei piccoli mazzi dell’8 marzo”. Il trend positivo, in termini di prezzo riconosciuto ai produttori, premia la serietà e la capacità di rimboccarsi le maniche per superare anche gli ostacoli più difficili dovuti al forte cambiamento climatico.

“Il Made in Italy – aggiunge il direttore Domenico Pautasso – è sinonimo di professionalità, sostenibilità, cura, dedizione e la nostra provincia conferma il suo ruolo da leader. Un grande plauso ai produttori ma con lo sguardo che rimane puntato verso il Governo regionale, da dove attendiamo ancora risposte per i nostri progetti indirizzati alle infrastrutture idriche. Noi e i nostri associati stiamo facendo il possibile per difendere le eccellenze del nostro Bel Paese ma vogliamo delle “risposte”.

La Regione Liguria se non accelererà sui progetti di riorganizzazione dei piccoli consorzi irrigui e se non metterà in campo le progettualità per la gestione delle risorse idriche resterà fuori dai finanziamenti previsti dal PNRR. In ogni dove a livello regionale si parla di agroalimentare di eccellenza di un settore trainante per il turismo, poi però alle dichiarazioni non seguono i fatti. L’acqua è un bene imprescindibile, non solo per l’agricoltura ma per l’intera società. Non comprendere questi aspetti dinanzi ad un cambiamento climatico è miope.