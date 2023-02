Zona T1, la minoranza: “Amministrazione incapace, si rischia una richiesta danni milionaria”

Ceriale. “Ieri sera abbiamo assistito all’interno del parlamentino cerialese all’ennesima dimostrazione di incapacità e inconcludenza della maggioranza del Comune di Ceriale, che si è rimangiata le iniziative intraprese in merito alla zona T1”. A dirlo è la minoranza dopo la seduta del Consiglio comunale.

“Da tempo – dicono – il vicesindaco proclama: ‘Questione sbloccata grazie a noi’ e il sindaco promette: ‘Degrado e abbandono finiranno presto’. La realtà dei fatti è diversa: dopo tre anni dall’aggiudicazione dell’area a una ditta privata da parte del Tribunale (24 marzo 2020), questa maggioranza non ha saputo mettere il privato in condizione di lavorare. Dopo le promesse e i proclami, l’atteggiamento della maggioranza rischia di far capitolare il nostro paese in una procedura di richiesta danni milionaria e bloccare ancora per anni la situazione di degrado increscioso alla vista di tutti”.

“La minoranza – sottolineano dal gruppo – non ha partecipato alla votazione conclusiva del percorso irresponsabile di questa amministrazione che ha causato una scandalosa perdita di tempo e un enorme danno ai cerialesi”.