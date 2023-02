Winter triathlon, Giovanni Bertagnin campione italiano di categoria

Rotzo. Successo di partecipazione e tanto entusiasmo per l’Asiago Winter Triathlon Festival 2023, tenutosi al Centro Fondo Campolongo, nel Comune di Rotzo, sabato 18 e domenica 19 febbraio.

Asiago Winter Triathlon è uno degli appuntamenti della disciplina più attesi dagli atleti di tutta Italia. Negli anni è stato prima sede dei campionati italiani, poi per due anni consecutivi sede dei campionati mondiali e nel 2021 ha visto l’evoluzione con lo svolgimento nello stesso weekend di una World Triathlon Winter Cup, dei campionati italiani ed in mezzo un inedito Winter Cross Duathlon, che ha visto in gara anche le categorie giovanili. Una tappa fissa per gli appassionati di winter triathlon, che ogni anno trovano percorsi tecnici e perfettamente innevati, grazie alla costante collaborazione con il Centro Fondo Campolongo che ospita l’evento.

I percorsi di tutte le frazioni di gara (nell’ordine 6 km di corsa, 9 km di mountain bike e 8 km di sci di fondo) si sono sviluppati su percorsi innevati e preparati da tecnici altamente specializzati.

Tra i protagonisti dell’evento, anche in questa edizione, Giovanni Bertagnin. Il portacolori del Triathlon Savona ha primeggiato nella categoria M4, conquistando così il titolo italiano 2023 di winter triathlon. Un anno fa ottenne la medaglia d’argento.

Bertagnin ha concluso l’impegnativa competizione col tempo di 1 ora 33’29″43. Il triatleta albissolese ha ottenuto un eccellente ventunesimo posto assoluto nella competizione maschile. Al 33° posto dopo la prima frazione, col tempo di 28’14”, è risalito in 29ª posizione dopo il tratto in mountain bike, chiuso in 28’25”. Ancora forte di energie superiori ai rivali, ha raggiunto il 21° posto grazie all’ultima prova, archiviata in 25’25”.

Nella graduatoria di categoria, Giovanni ha staccato di oltre 4 minuti il secondo classificato Toni Barp (A3 Fotomeccanica) e di quasi 8 minuti il terzo, Matteo Gheser (Tri-Swim).