Via Aurelia e sicurezza, Ciangherotti: “Anas risponde, ma non risolve i problemi”

Albenga. “Ho letto con attenzione la risposta di Anas Liguria in merito alle mie osservazioni sulle evidenti lacune che minano la sicurezza di ciclisti e automobilisti lungo il tratto di via Aurelia tra Albenga e Andora. Tuttavia, oltre ad offrire una fotografia sulle leggi attualmente in vigore, nel suo intervento la società non offre spunti risolutivi, anche se dopo la mia segnalazione sembra essersi messo in moto qualcosa”.

Lo fa sapere il consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia albenganese Eraldo Ciangherotti, che nelle scorse settimane aveva scritto ad Anas evidenziando alcuni aspetti critici relativi alla viabilità lungo la via Aurelia ingauna/andorese.

La società incaricata di gestire le infrastrutture stradali della provincia di Savona ha risposto al consigliere albenganese: “Leggendo la nota di Anas – spiega Ciangherotti – devo prendere atto che i ciclisti non hanno alcuna possibilità di recarsi ad Alassio partendo da Albenga. La galleria San Martino è sprovvista di corsia preferenziale e di conseguenza, visto che la segnaletica delle due strade che da Vadino sbucano sulla via Aurelia obbliga a svoltare a destra, non vi è alcuna possibilità di raggiungere Alassio in bici. Anas cita le leggi e gli automobilisti che non rispettano i limiti di velocità, ma di fatto non offre alcuna soluzione al problema”.

“Discorso in parte analogo per la scarsa illuminazione lungo il tratto che collega Laigueglia ad Andora – prosegue il capogruppo forzista -. A quanto pare, secondo Anas la normativa vigente non prevede una illuminazione costante delle strade statali. Inoltre, sempre secondo la società, tre gallerie su quattro in quel punto avrebbero la predisposizione per l’illuminazione, ma in questo caso i problemi sarebbero i costi e le politiche di spending review. Sì, purtroppo ho letto bene. La sicurezza dei cittadini viene scavalcata dalla spending review. Anche in questo caso Anas non solo non mette in campo risposte risolutive, ma addirittura lascia ad intendere che la sicurezza di chi viaggia lungo quella strada sia subordinata all’incapacità di sostenere il costo di alcune luci accese”.

La società, infine, ha comunicato al consigliere albenganese che verranno valutati eventuali interventi migliorativi in grado di garantire una maggiore sicurezza all’utente: “Dopo tante parole e dopo aver scomodato normative che poco interessano agli automobilisti e ai ciclisti che chiedono più sicurezza – conclude Ciangherotti -, forse qualcosa si muove. Mi riservo comunque di effettuare una diffida ufficiale, anche se spero che la società proceda con una valutazione più attenta e pragmatica delle criticità sollevate”.