Varazze. Auto in fiamme sulla A10 tra l’area di servizio, in zona Piani d’Invrea, ed il casello di Varazze in direzione Genova.

Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco. Nessun ferito. Veicolo distrutto.

Per cause ancora da accertare, l’auto è stata lambita dalle fiamme poco prima delle 10.

Rallentamenti lungo il tratto autostradale. Non è stato il caso di fare intervenire ambulanze.