Varazze, nuovi marciapiedi in via Verdi: intervento per 110mila euro

Varazze. Terminati i lavori di rifacimento dei marciapiedi di via Verdi. Un’opera di riqualificazione del tratto il cui intervento si aggira intorno ai 110 mila euro.

“In questi giorni si è ultimata quest’opera, in continuità con quella realizzata negli scorsi anni in Via IV Novembre” spiega il sindaco Luigi Pierfederici. Il cantiere era stato aperto nei mesi scorsi per sistemare il vecchio percorso pedonale.

“L’intervento di miglioramento della viabilità pedonale – aggiunge il primo cittadino – è stato realizzato pensando soprattutto alla sicurezza e rientra nel percorso di riqualificazione del centro di Varazze”.

I lavori sono stati seguiti dal vicesindaco Filippo Piacentini.