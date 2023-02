Varazze-Arenzano, i weekend sono un incubo per gli automobilisti in fuga dall’A10: gimkana nei boschi e code

Varazze. Che si fa alla domenica pomeriggio per tornare ad Arenzano? “L’A10“, risponderanno i più. E invece no: la strada del Deserto dei Frati, per finire a Sciarborasca, sopra a Cogoleto e poi arrivare a destinazione.

Si tratta di un’alternativa per aggirare l’ostacolo e saltare proprio il maxi ingorgo che si forma abitualmente sull’autostrada, all’altezza diArenzano, a causa dello scambio di carreggiata. Con l’affluenza domenicale il caos esplode con code chilometriche e tempi di percorrenza superiori a un’ora, non solo sull’autostrada ma anche sull’Aurelia.

Che cosa si sono studiati, esasperati, gli automobilisti che conoscono le strade dell’entroterra varazzino? Un’alternativa: quella di andare a Casanova, salire fino alla strada che collega l’Eremo del Deserto a Sciarborasca, frazione sopra Cogoleto, e quindi discendere e arrivare a destinazione, ad Arenzano.

Questa soluzione, oltre a costituire un insolito problema di traffico nell’entroterra, rappresenta una situazione inconsueta, su dalle Faje, con veicoli in coda ai margini del bosco, là dove solitamente il paesaggio rappresenta uno scorcio di assoluta tranquillità. È successo anche che camper, viste le dimensioni, si siano addirittura incastrati in piccole strettoie, sul ponticello che si trova nella zona impervia e, addirittura, nel voltino tra le vecchie case.

“Una cosa assurda“, – raccontano irritati a IVG.it gli abitanti della zona dell’entroterra che assistono al fuori programma domenicale, in un posto dove, di solito, girano ciclisti, camminatori e poche auto. Sono loro ad essere nuovamente preoccupati, in questo fine settimana, temendo che si ripresenti il problema.

Intanto, la Polizia Locale ha provveduto con apposita cartellonistica lungo il tratto, a segnalare le dimensioni dei mezzi che possono transitare nella zona, per evitare nuovi e ulteriori disagi.

È questo, insomma, l’inconsueto tentativo, per tornare a casa, viste le code sull’autostrada per via del cantiere e sull’Aurelia dove si riversa il traffico di chi fugge dall’A10.