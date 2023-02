Varazze, ancora nessuna notizia della cagnolina Kelly. Il nuovo appello dei proprietari: “Aiutateci a riportarla a casa”

Varazze. Kelly continua a non trovarsi. Oltre venti giorni di ricerche in tutta la città, alture e frazioni comprese. Dallo scorso 4 febbraio, giorno in cui si è smarrita, non si riesce a ritrovarla. I padroni continuano a cercarla disperatamente insieme a moltissime persone.

Kelly non si trova ancora. Non è stata restituita ai proprietari che oggi smentiscono le voci di un suo ritrovamento diffuse a Cantalupo, frazione da cui è scomparsa. Come sottolineano, é molto spaventata, per questo bisogna fare molta attenzione se la si avvistasse, e, soprattutto, cercare di non catturarla. Chiedono di fotografarla.

Hanno lasciato i numeri di telefono da avvisare subito in caso la si veda: 3470744527 o 3403426111.

Per trovare Kelly, Shetland Blue Merle del peso di 9 chili, uno degli occhi azzurro, si stanno mobilitando moltissime persone, non solo a Varazze. Le sue dimensioni sono quelle di un cocker