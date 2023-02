Vado ligure e Savona ospitano la 3° edizione del “Raduno mare e monti in Panda”

Vado Ligure/Savona. Sabato 4 e domenica 5 marzo si terrà la 3° edizione del “Raduno mare e monti in Panda”, meeting nazionale dedicato alle gloriose Fiat Panda immatricolate dal 1980 ad oggi che conta circa 90 equipaggi iscritti, provenienti da tutta Italia e anche dall’estero.

L’evento ha lo scopo di promuovere il territorio savonese, le sue eccellenze enogastronomiche, la sua arte e la sua cultura.

Si partirà sabato 4 marzo, check-in in programma dalle ore 8. Intorno alle ore 11 gli equipaggi delle 4×4 iscritti partiranno per affrontare il percorso off-road non competitivo sulle colline, fino alla Colla di San Giacomo, dove si fermeranno per il pranzo al sacco. Nel pomeriggio scenderanno nuovamente a Vado Ligure, dove le Panda resteranno esposte al pubblico in Via Maestri del Lavoro d’Italia. Dalle ore 18 happy hour con Dj Set in Piazza Cavour.

Quest’anno, per la prima volta, il meeting sconfinerà dal territorio vadese per incontrare gli amministratori del Comune di Savona: alle ore 11,30 di domenica 5 marzo tutti gli equipaggi partecipanti (sia 4×4 sia 4×2) “invaderanno” con le loro Panda il Prolungamento a Mare di Savona. Questa sorta di gemellaggio tra i due Enti Locali terminerà con un passaggio dei pandisti nel centro di Savona (via Paleocapa / piazza Mameli), per salutare la Città della Torretta.

In entrambe le giornate, Radio Jasper (radio partner dell’evento) trasmetterà in diretta web dal gazebo di Piazza Cavour. All’evento sarà presente anche l’Associazione AIAS.

“ASD Mare e Monti in Panda rivolge un ringraziamento particolare alla Protezione Civile di Vado Ligure, alla Croce Rossa (Comitato di Vado Ligure – Quiliano e Comitato di Savona), al Gruppo Alpini di Vado Ligure – Quiliano e al Moto Club Segno per il supporto tecnico accordato per la realizzazione in sicurezza dell’evento che è patrocinato dai Comuni di Vado Ligure e Savona”.