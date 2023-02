Vado Ligure, casello di Bossarino in attesa dell’ok ambientale. Il sindaco: “Auspico iter veloce”

Provincia. L’iter sul nuovo casello di Bossarino a Vado Ligure, una delle opere complementari alla realizzazione della piattaforma portuale, è all’esame del VIA – Valutazione d’Impatto Ambientale -, in quanto il Ministero dell’Ambiente ha espresso le sue osservazioni rispetto al progetto sulla nuova infrastruttura viaria funzionale alle attività commerciali del porto di Vado Ligure e della complessiva mobilità dell’intera area.

In settimana è previsto un aggiornamento di carattere tecnico tra Regione e Autostrade, per rispondere al documento ministeriale: nello specifico sono state richieste integrazioni progettuali.

Solo con il disco verde del VIA ambientale si potrà convocare la Conferenza dei Servizi per il via libera finale alla realizzazione all’opera, con Autostrade che a sua volta potrà procedere con la gara di appalto. Nell’ambito della procedura è previsto anche lo studio di fattibilità per un ampio parcheggio destinato ai mezzi pesanti nelle aree limitrofe al casello.

Per Vado Ligure, inoltre, ripartenza dei lavori sulla strada a scorrimento veloce Savona-Vado Ligure, secondo quanto stabilito nello stesso piano della mobilità varato dall’amministrazione comunale vadese. Il sindaco Monica Giuliano sottolinea: “Per il casello di Bossarino stiamo parlando di un’opera che punta di per sé a ridurre l’impatto ambientale del traffico su gomma generato dalle attività portuali, separando e tutelando la viabilità legata al contesto urbano e cittadino”.

“Si tratta di una infrastruttura viaria che per come è stata ideata e progettata si inserisce nella zona a più alta concentrazione di attività produttive del savonese, indispensabile per far defluire il flusso dei mezzi pesanti e soddisfare al tempo stesso le necessità economiche e della comunità locale che vive attorno al nostro bacino industriale”.

“Per questo auspico che, nonostante le richieste arrivate dal Ministero, ci sia una evoluzione positiva per accelerare la partenza dei lavori, senza ulteriori ritardi che andrebbero a danneggiare sia le prospettive di rilancio, con lo sviluppo portuale e logistico, quanto la stessa vivibilità del nostro territorio” conclude il primo cittadino vadese.