Under 17 Eccellenza: Vado conquista l’accesso alla final four

Vado Ligure. La Cogeim Pallacanestro Vado batte il Crocetta Torino nello spareggio dei quarti di finale dell’Under 17 Eccellenza e conquista la final four che si disputerà sabato e domenica prossimi a Nole.

L’obiettivo di inizio anno è centrato perché la qualificazione regala allo staff di coach Imarisio l’ammissione alla fase interregionale dall’11 marzo che consentirà di giocare dieci partite formative in un girone da definire con in palio la finale nazionale.

Un grande risultato dopo una cavalcata vincente nel girone di qualificazione con il primo posto conquistato davanti a College Borgomanero e Derthona Basket, avversaria dei vadesi nella semifinale di sabato.

Obiettivo centrato con grande soddisfazione per il percorso difficile vista la partenza a fine agosto del totem Siby per Belgrado e la doppia rottura dei crociati per MBeledogu e Bukia che ha ridotto le rotazioni e privato la squadra del centro di ruolo.

L’arrivo di Josovic dell’ultimo mese ha parzialmente sistemato le cose e ha consentito anche di passare indenni dallo spareggio, una formula assurda che poteva costare cara dopo le 15 vittorie e una sola sconfitta della stagione regolare.

La partita. Sbagliando (per approccio contratto) un solo quarto di gioco in cinque mesi e 17 partite, Vado ha messo a repentaglio la sacrosanta qualificazione (10-25 al 10’ per Crocetta) ma la calma dello staff, la reazione della squadra e l’incitamento del Dome hanno consentito prima il recupero (31-33 al 20’) e poi il faticoso sorpasso con Josovic e Stankovic sugli scudi ma tutti a mettere carattere e responsabilità.

Imbattuti in casa i biancorossi, certi della qualificazione alla seconda fase, giocheranno ora sereni per la conquista del titolo piemontese o comunque per il miglior piazzamento che, sulla carta, garantisce gironi meno difficili.

Il tabellino:

Cogeim Pallacanestro Vado – Pgs Don Bosco Crocetta 75 – 67

(10-25; 31-33; 51-48)

Cogeim Pallacanestro Vado: Serafini (cap.) 1; Peirone n.e.; Pellegrino 4; Stankovic 18; Bianchi Ferraro n.e.; Scarsi 8; Tridondani 8; Migone 7; Rondinini n.e.; Josovic 29; Mbeledogu n.e. All. Imarisio. Ass. La Rocca e Roganovic.

Pgs Don Bosco Crocetta: Brussino (cap.) 3; Sow 19; Barla 12; Ingrosso; Cellino 9; Kertusha; Hida 12; Pappalardo; Dario n.e.; Montafia 7; Mancini 13; Bellinzona. All. Maino. Ass. Bonelli.

Arbitri: Puccini e Rezzoagli.