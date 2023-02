Una lettrice: “La scuola celebra la Giornata della Memoria ma poi ignora chiare ingiustizie e violenze psicologiche di alcuni insegnanti”

Ho letto con vivo rammarico la notizia dell’insegnante di Rovigo colpita con pallini di gomma dai suoi alunni e di insegnanti minacciati e addirittura picchiati da alunni o genitori.

Io, come credo la maggior parte delle persone, mi sono domandata se forse questa è una generazione di ragazzi incapaci di gestire la propria rabbia, mancanti di qualsiasi forma di educazione e di rispetto, impreparati ad accettare le regole del vivere comune.

Per par condicio, come quando si parla dei campi di concentramento e di foibe, fatti accomunati da una ingiustificata e brutale violenza, voglio fare una riflessione sulle angherie subite dai ragazzi da parte di insegnanti che dovrebbero avere un ruolo educativo.

Non voglio affatto puntare l’indice accusatorio sulla classe insegnante che in generale è bistrattata, lavora molto, è pagata poco e spesso si trova ad operare in condizioni di disagio; voglio puntare il dito su quei pochissimi insegnanti che umiliano, bistrattano e hanno comportamenti niente affatto educativi, ma, nell’indifferenza generale continuano imperterriti ad agire indisturbati.

Sto parlando di quegli insegnanti che si servono del loro ruolo per mortificare i ragazzi, di quelli che incuranti di denunce e segnalazioni arriveranno indenni alla pensione, lasciando sulla loro strada un segno indelebile; quelli che hanno spento la luce negli occhi dei ragazzi,che li hanno resi insicuri, togliendo loro ogni fiducia nella scuola, nelle istituzioni, negli adulti.

La scuola celebra giustamente la giornata della memoria, cerca di sensibilizzare gli alunni sulle mostruosità che sono successe, organizza conferenze, dibattiti, spinge i ragazzi alla riflessione, utilizza le parole di Liliana Segre “l’indifferenza è peggio della violenza” per accrescere il senso di responsabilità.

La scuola cerca di formare degli esseri pensanti, non delle pecore che seguono passivamente il gregge.

E poi…… poi, di fronte a chiari e inequivocabili casi di ingiustizia, di comportamenti platealmente arbitrari nelle interrogazioni e nelle valutazioni, di violenze psicologiche, di mobbing nei confronti di alcuni alunni, l’indifferenza la fa da padrona e le parole della Segre affondano miseramente nella palude del quieto vivere. Che coerenza!

I presidi vogliono nascondere il problema per paura di ispezioni e di grane di vario genere; gli altri insegnanti non hanno voce in capitolo e comunque se ne guardano bene dall’affrontare con fermezza quello che è semplicemente un collega, si tappano le orecchie e lasciano inascoltate le richieste di aiuto dei ragazzi perché non è un loro compito intervenire; i compagni di classe, gli amici, se ne guardano bene dal fare qualcosa per spirito di giustizia, per solidarietà, perché temono di dover subire la stessa sorte dei compagni presi di mira; i genitori in genere agiscono alla spicciolata, con il solo e unico scopo di salvaguardare il proprio figlio, con un intento solo utilitaristico e spesso niente affatto educativo.

Allora mi chiedo, al di là dei contenuti delle singole materie, cosa insegna la scuola ai ragazzi, solo una bieca ipocrisia, insegna che quando c’è una palese ingiustizia, bisogna ignorarla e girarsi dall’altra parte, proprio come fanno gli adulti che operano in essa?

Si insegna che l’INDIFFERENZA è una parola da condannare platealmente se si riferisce ai fatti della seconda guerra mondiale, ma che nella nostra vita quotidiana, non ci riguarda più?

Si insegna che opponendosi alle ingiustizie si finisce con il colpevolizzare e penalizzare le vittime, proprio come nei processi per stupro che alla fine la vittima finisce con l’essere l’imputata?

Si insegna che avere il coraggio delle proprie azioni è a volte un gesto eroico che può far male e che è da evitare?

“Il coraggio, uno, se non ce l’ha, mica se lo può dare” diceva Don Abbondio.

E aveva ragione, perché il coraggio va insegnato e trasmesso, non è innato, lo si infonde con l’esempio.

Sono forse questi gli obiettivi educativi che la scuola vuole raggiungere?

La scuola dovrebbe chiarire ai ragazzi che il rispetto rigorosamente dovuto agli insegnanti, non deve comportare la sottomissione totale,la mancanza di senso critico, la quiescenza passiva, poiché questo li rende complici delle loro ingiustizie.

Ho incontrato in varie fasi della mia vita insegnanti che mai e poi mai avrebbero dovuto essere a contatto con adolescenti; ora che sono vecchia, non sopporto più di vedere che questo continua regolarmente a succedere senza che nessuno faccia nulla.

Ho provato inutilmente a fare qualcosa, sentendomi dire di sopportare pazientemente perché giugno è vicino, non mi sono sentita dire che avevo torto.

Mi sono sentita dire che questa persona ha protezioni importanti, ma io penso che le protezioni che ha, sono quelle che le persone normali le concedono per ignavia, per ipocrisia.

Io non voglio essere indifferente e quindi anche complice di chi usa il proprio ruolo per creare disagio e sofferenza ingiustificata ad altri.

E ora, voi prudenti, voi accomodanti, voi indifferenti, andatevene all’inferno, perché non ho più neppure voglia di essere educata, perché non riesco più ad ignorarvi neppure quando chiudo gli occhi.

Lettera firmata