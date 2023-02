Un savonese in rappresentanza dell’Italia al Forum Lions del Nord America: si tratta di Simone Roba

Savona. Il savonese Simone Roba, socio del Lions Club Vado Ligure Quiliano ma anche Presidente della Sezione A.I.A. di Savona, ha rappresentato l’Italia al Forum Lions del Nord America sugli Scambi Giovanili che si è svolto ad Atlanta (Georgia, U.S.A.) il 23-24 Febbraio 2023.

Roba, per il secondo anno consecutivo e per l’undicesimo complessivamente, è il responsabile nazionale Lions per il Multidistretto 108 ITALY per ciò che riguarda i Campi e gli Scambi Giovanili.

All’incontro di Atlanta erano presenti alcuni dei rappresentanti americani e per l’Europa, oltre all’Italia, è stata invitata anche la Francia: è stato un momento di confronto delle reciproche esperienze ma anche di conoscenza personale.

Roba ha presentato ai colleghi americani il lavoro che viene svolto in Italia e che prevede 18 Campi per la Gioventù Lions (di cui 2 riservati ai Disabili ed un campo inclusivo, in cui giovani ipovedenti partecipano alle attività con i giovani normodotati): quest’anno l’Italia ospiterà circa 250 giovani stranieri mentre circa 220 italiani (tutti tra i 16 ed i 21 anni) andranno all’estero dove saranno ospitati da famiglie ospitanti e parteciperanno ai Campi Lions all’estero.

Uno degli Scopi del Lions è quello di creare e stimolare uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo, e attraverso il Programma Campi e Scampi Giovanili si persegue questo obiettivo: la conoscenza reciproca aiuta, soprattutto tra i giovani e che potranno essere i leader del futuro.

“E’ stato un onore essere stato invitato a partecipare a questo Forum ad Atlanta – ha affermato Roba – ed aver rappresentato l’Italia, per la prima volta presente in tale occasione. Ed è stato anche emozionante ritornare in uno dei luoghi della mia partecipazione agli Scambi Giovanili nel 1991”.

In ambito Lions, per ciò che riguarda i Campi e gli Scambi Giovanili, Roba rappresenta una vera eccellenza in ambito mondiale: vanta infatti un curriculum di 32 anni in questo settore, dove ha ricoperto praticamente tutti i ruoli, ricevendo anche diversi riconoscimenti a livello internazionale, tra cui il Premio YEC TOP TEN, riservato ai 10 migliori Officer per questa attività al mondo.

“Sono orgoglioso di poter portare il nome di Savona in giro per il mondo: sono sempre molto legato alle mie origini, in tutte le attività che svolgo”, ha concluso.