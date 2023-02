“Un energico abbraccio”, il Rotary Riviere del Beigua incontri più di 2000 studenti da Arenzano a Sassello

Varazze. Sensibilizzati al risparmio energetico e all’utilizzo sostenibile delle risorse naturali più di 2.000 studenti della Riviera del Beigua incontrati dal Rotary Club di Varazze. Tema della sostenibilità ambientale e dell’economia verde. La campagna “Un energico abbraccio” si è sviluppata in occasione della settimana di “M’illumino di meno” del 16 febbraio 2023 ed ha visto coinvolti agli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie del comprensorio della Riviera del Beigua, fra cui Varazze, Arenzano, Celle Ligure, Stella, Sassello, Pontinvrea Mioglia e Casanova.

I rotariani hanno incontrato le scolaresche consegnando loro una brochure sull’argomento.

“E’ stato un service meraviglioso, abbiamo avuto l’enorme piacere di entrare a contatto dei ragazzi che ci hanno regalato grandi emozioni” sottolinea Elisa Bribo’, Presidente Rotary Club Varazze Riviera del Beigua.

“L’iniziativa è, oggi, ancor più necessaria. Quindi è basilare promuovere la cultura della diffusione di azioni e di stili di vita sostenibili che i ragazzi devono metabolizzare già da giovani per poterle sviluppare una volta adulti” commenta Alberto Sarti collaboratore del dirigente scolastico secondaria IC Mandela Celle-Varazze.

“L’iniziativa “M’illumino di meno” offre lo spunto per invitare bambine e bambini a riflettere sull’importanza di non sprecare l’energia” aggiunge Andrea Caradonna collaboratore del dirigente scolastico primaria IC Mandela Celle-Varazze “l’educazione ambientale è un importante tema che rientra nel più ampio ambito delle attività dell’educazione civica”. Un’iniziativa che ha coinvolto anche gli studenti di Arenzano.

“L’incontro con gli alunni della nostra scuola primaria è un’ulteriore conferma dell’importanza del lavoro di squadra. Ricordare alle famiglie, agli studenti e a tutti noi che necessarie attenzioni devono trasformarsi in quotidianità, con uno strumento come quello elaborato dall’equipe del Rotary Club, mi è sembrata un’idea semplice, ma di notevole efficacia. Ringrazio tutti per la partecipazione alla trasmissione registrata nella sede della nostra web radio e ricordo che può essere nuovamente ascoltata accedendo dal sito della scuola” ha affermato Claudia Lorena dirigente scolastico IC Arenzano.

“L’IC di Sassello ringrazia sentitamente il Rotary Varazze Riviera del Beigua per essersi fatto promotore di un’iniziativa fondamentale per due motivi, il primo perché la sostenibilità ambientale è uno dei cardini dell’educazione civica che è ormai materia di insegnamento e secondo motivo perché stimola i ragazzi ad aver una parsimonia ed equilibrio nella loro vita privata e li stimola ad essere cittadini onesti e consapevoli dei problemi che affliggono il nostro pianeta ed in grado poi di diventare adulti capaci di trovare soluzioni operative” ha commentato il professor Daniele Scarampi Dirigente scolastico IC Sassello.

“L’iniziativa ci ha permesso di arricchire i nostri percorsi di apprendimento e di far incontrare l’Istituto Comprensivo di Sassello con le positive risorse umane che la circondano” ha aggiunto

Pier Luigi Norziglia, Referente di IC Sassello per l’insegnamento dell’Educazione civica.

Maddalena Thellung, la fiduciaria, vicepreside, che coordina il Progetto Web Radio IC Arenzano sottolinea “iniziativa riuscita grazie alla collaborazione e alla sinergia d’Intenti. L’IC Arenzano, Scuola SHE, trova nel Rotary uno stakeholder ideale poiché condividiamo gli obiettivi di benessere e sostenibilità a vantaggio delle nuove generazioni.”

Francesca Carattini, coordinatrice dell’Asilo Guastavino di Varazze conclude “abbiamo spiegato ai nostri bambini il significato di sviluppo sostenibile attraverso l’uguaglianza e le risorse che il nostro pianeta ci mette a disposizione. I bambini in questo progetto diventano i super eroi della situazione, mettendo in pratica ogni giorno delle piccole azioni”.