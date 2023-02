Turno di notte ai medici privati: Asl2 lancia un nuovo bando di gara

Albenga. Asl2, attraverso una recente delibera, ha lanciato un nuovo bando di gara per l’affidamento del servizio di guardia medica notturna dell’ospedale di Albenga ai medici privati.

L’obiettivo dell’azienda, che in questo modo vuole provare a rispondere alla crescente mancanza di camici bianchi, è quello di “assicurare i livelli essenziali di assistenza”. Al Santa Maria di Misericordia si profila quindi una situazione analoga rispetto a quella già presente da oltre un anno presso l’ospedale Santa Corona, con i privati che garantiscono i turni di notte presso il pronto soccorso del nosocomio pietrese.

Così Asl2 mette in campo 380 mila euro per cercare di garantire l’assistenza ai pazienti ricoverati in reparto, con l’obiettivo – per i prossimi 12 mesi – di coprire turni da 12 ore (dalle 20 alle 8 del giorno dopo) per tutta la settimana, festivi inclusi.

Dalla delibera si evince quindi l’impossibilità di “attingere” dai professionisti già attivi presso il Santa Corona, essendo quel personale medico “già impegnato sia a copertura del pronto soccorso sia dei turni notturni nei reparti del presidio dell’ospedale di Pietra”.