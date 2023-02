Turismo, dal 22 al 26 febbraio Liguria protagonista al F.Re.e di Monaco di Baviera

Liguria. Regione Liguria con Agenzia ‘In Liguria’ sarà presente da protagonista alla Fiera F.RE.E, che si terrà a Monaco di Baviera dal 22 al 26 febbraio prossimi: una delle rassegne più importanti al mondo dedicate al tempo libero e i viaggi. Dal 1970 l’appuntamento fieristico offre ispirazione, informazioni e l’attrezzatura giusta per i viaggi e le attività outdoor, presentando le novità e le prospettive per il 2023 riguardanti benessere, diving, tempo libero, sport.

Gli spazi espositivi della Fiera saranno suddivisi nei settori “Caravan & Camping”, “Bicycles”, “Water sports”, “Outdoor & Fitness” e “Travel”, all’interno del quale la Liguria allestirà uno stand con la presenza di 10 operatori liguri provenienti da tutta la regione. Oltre ai prodotti presentati da circa 750 espositori, i visitatori potranno conoscere le offerte e le destinazioni turistiche vocate e in quest’ottica la Liguria avrà molte carte da giocare, visto il peso sempre crescente che ha la vacanza attiva e outdoor per il turista che sceglie le Riviere o l’entroterra. Non a caso Regione Liguria e Agenzia ‘In Liguria’ stanno investendo risorse e professionalità proprio per campagne riguardanti i segmenti turistici rappresentati alla F.RE.E di Monaco di Baviera.

“Dopo la Bit di Milano, proseguiamo la campagna di promozione del nostro territorio con la presenza all’appuntamento di Monaco di Baviera. La scelta non è casuale perché quello tedesco è un mercato che si conferma essere come il più rilevante tra quelli esteri. Nel 2022, infatti, i turisti provenienti dalla Germania sono stati i primi stranieri per presenze nella nostra regione: dai dati dell’Osservatorio turistico regionale, rispetto al 2021 si sono registrati 395 mila tedeschi in più rispetto al 2021 (+38,5%) per un totale di ben 1 milione e 420 mila unità che hanno soggiornato in Liguria. La nostra regione si sta dimostrando essere sempre più accogliente per ogni tipologia di turista: grande merito va soprattutto alle nostre strutture ricettive che sanno soddisfare al massimo le esigenze della clientela sia italiana che straniera”, afferma l’assessore regionale al Turismo Augusto Sartori.

I 10 operatori liguri presenti saranno: Comune di Sanremo, Liguria Together & Visit Levanto e le 5 Terre, Liguria Together & Lavagna, Elevation Club, Comune di Bordighera, Quilaigueglia rete di imprese, Villaggio dei Fiori Sanremo, 4Guimp Travel, Agriturismo Cascina Trevo Spotorno, Comune di Diano Marina.