Truffe agli anziani, a Savona un ciclo di incontri formativi per sensibilizzare la cittadinanza

Savona. La Questura ed il Comune di Savona, nell’ottica della sinergia sui temi della sicurezza, hanno avviato un progetto di collaborazione che prevede una serie di incontri informativi per sensibilizzare – anziani e non – sul tema delle truffe.

“Non è un mistero che le persone anziane siano spesso oggetto di ‘attenzioni particolari’ da parte di malintenzionati che, approfittando talvolta della loro solitudine e del loro stato di salute, cercano con l’inganno e col raggiro di impossessarsi di denaro e preziosi, custoditi principalmente in casa – si legge in una nota della Questura -. E’ dunque di fondamentale importanza sensibilizzare i nostri anziani e fornirgli gli strumenti necessari per difendersi da questi rischi”.

Lunedì 20 febbraio, alle ore 15 appuntamento presso la Sala Rossa del Comune di Savona, per la presentazione e l’avvio di questo ciclo di incontri che saranno tenuti dai dirigenti di squadra mobile e ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Savona. Verranno dati consigli utili ed illustrate le più comuni modalità di raggiro utilizzate dai truffatori, ricordando che il primo dei suggerimenti da tenere a mente è sempre quello di rivolgersi in caso di necessità o dubbio, al numero di emergenza unico europeo 1 1 2.

“Questi incontri continueranno nei prossimi mesi in date che verranno opportunamente comunicate”, concludono.