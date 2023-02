Trofeo Laigueglia: ecco strade e orari sul passaggio dei corridori

Laigueglia. Partenza da Laigueglia, via Roma, Aurelia in direzione Alassio alle ore 11.00 circa ed arrivo a Laigueglia, sempre in via Roma, all’altezza dell’incrocio con via San Sebastiano, alle ore 16.10 circa, per un totale di 201 Km percorsi. E’ quanto previsto dalla crono tabella del Trofeo Laigueglia, la 60° edizione della corsa ciclistica che vedrà una serie di modifiche alla viabilità, con altre variazioni al percorso dei bus di linea e della mobilità nelle località interessate dal passaggio dei corridori mercoledì 1 marzo.

La manifestazione ciclistica interesserà tratti di Aurelia Bis di proprietà della società Autostrada dei Fiori, le strade statali 1, 453, 582, 717 di Anas, le strade provinciali 3, 6 ,13, 18, 19, 20, 35, 55 ricadenti nei Comuni di Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Ceriale, Cisano sul Neva, Garlenda, Laigueglia, Onzo, Ortovero, Stellanello, Testico, Vendone, Villanova D’Albenga e le strade comunali dei Comuni di Albenga, Andora, Arnasco, Ceriale, Garlenda, Laigueglia e Villanova d’Albenga. Pertanto è stata disposta la sospensione temporanea della circolazione di qualsiasi veicolo, in entrambi i sensi di marcia, nelle strade extraurbane interessate dal percorso della gara ciclistica, con partenza da Laigueglia alle ore 11,00 ed arrivo a Laigueglia alle ore 16,15 circa.

La sospensione della circolazione sarà di circa 30 minuti durante il passaggio della carovana ciclistica in ogni singola località.

Modifiche al servizio di trasporto pubblico locale per il passaggio dei corridori e il regolare svolgimento della competizione sportiva: TPL Linea ha rimodulato le corse dei bus di linea in relazione alle indicazioni fornite dagli organi preposti alla gestione della viabilità.

Le possibili modifiche riguardano la tratta compresa tra Ceriale-Andora e il relativo entroterra, nel periodo compreso tra le ore 10.30 e le ore 16.45 circa. Si informa, inoltre, che in conseguenza della chiusura dell’Aurelia nel tratto compreso tra Laigueglia ed Andora, prevista tra le 14.10 circa e le 16.45 circa, la linea 40 Finale – Andora concluderà il suo itinerario nel centro di Alassio. TPL Linea ha organizzato un servizio navetta tra il centro di Alassio e la stazione di Laigueglia. Le partenze da Andora delle 14:30 – 14:55 – 15:35 – 16:00 – 16:25 – 16:55 sono soppresse.

“Una volta concluso l’evento sportivo il servizio di trasporto pubblico locale tornerà regolare.TPL Linea, si scusa per i possibili disagi sugli orari di transito e passaggio dei bus a seguito della competizione ciclistica” conclude la nota aziendale.

(QUI la cronotabella con gli orari del passaggio in tutti i Comuni interessati).