Traffico per lavori in A10: 6 km tra Pietra e Spotorno

Liguria. Pomeriggio di code in autostrada causa lavori.

In A10 sono segnalati 6 chilometri di coda tra Pietra Ligure e Spotorno. Rallentamenti di 1 km tra Borghetto e Albenga in direzione Francia e 1 km in direzione opposta nello stesso tratto.

Questa mattina la coda è stata provocata per un incidente senza feriti tra il bivio A7/A12 e il bivio A7/A10 e per lavori in A26 tra Masone e il bivio A10/A26.

Quella di oggi si preannunciava una domenica a rischio caos sul fronte dei trasporti in Liguria. Da una parte i cantieri in autostrada, anche se il famigerato “tappo” all’altezza di Arenzano che generava lunghe code in A10 è stato alleggerito. Dall’altra lo stop al traffico ferroviario per tutto il giorno nella stazione di Voltri, a causa dei lavori del nodo, che di fatto taglia in due la regione e rende impraticabile l’unica alternativa agli spostamenti in auto, visto che anche i bus sostitutivi rischiano di finire imbottigliati nel traffico.

Come segnalato nei giorni scorsi da Trenitalia, “i treni regionali delle relazioni Ventimiglia/Imperia/Albenga/Savona/Taggia Arma – Milano/Torino, Ventimiglia/Savona – Genova/Sestri Levante/La Spezia e Genova Nervi–Genova Voltri, saranno cancellati nella tratta Savona/Cogoleto – Genova Sestri Ponente/Piazza Principe/Brignole e saranno sostituiti con bus.