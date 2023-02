Traffico in autostrada, Berlangieri: “La situazione non è più accettabile, la politica non perda più tempo”

Savona. “La situazione delle autostrade liguri non è più accettabile, sono anni che chiediamo alla politica di non perdere più tempo e di finanziaregli nuovi interventi”. Lo ha ribadito ancora una volta il presidente di Unione Industriali Savona Angelo Berlangieri a margine dell’asseblea pubblica di Confindustria che si tiene a Savona, oggi pomeriggio nella Sala della Sibilla del Priamar.

Berlangieri evidenzia poi anche gli aspetti positivi della provincia e le possibilità: “Viviamo in un territorio che non appartiene ad aree metropolitane, ma, come zone simili, è la spina dorsale del paese, dove è possibile costruire un futuro di nascita, crescita e sviluppo. Nonostante tutte le difficoltà il tessuto produttivo ha dimostrato di essere coraggioso, non è un problema di risorse perchè ci sono, e neanche di maggioranza perchè è ampia, è un problema di volontà”.

Sulla bassa natalità in provincia ha aggiunto: “La fuga dei giovani è un problema importante legato all’inverno demografico che si espande a macchia d’olio, bisogna iniziare a bloccare in maniera concreta questa emoraggia creando attrività con una rete capillare di servizi sociosanitari, educativi e per l’infanzia”.

Fa eco il direttore di Unione Industriali Alessandro Berta: “Viviamo di turismo e non possiamo permetterci queste infrastrutture, ma nuove infrastrutture per viaggiare in modo fluido persone e merci. In alcuni tratti c’è stata carenza di manutenzioni, in altri casi è un adeguaento alle normative europee”.