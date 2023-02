Tpl, alle 17 stop allo sciopero: dipendenti destinano alcune ore di lavoro di oggi alla famiglia Macciò

Savona. Terminerà alle 17 di oggi, e non per l’intera giornata come inizialmente annunciato, lo sciopero dei dipendenti di Tpl Linea, indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl e Sialcobas a seguito dell’incidente mortale avvenuto nella serata di ieri (mercoledì 8 febbraio) presso il deposito di Savona, dove ha perso la vita il capo officina Stefano Macciò.

Il fermo dei mezzi non riguarderà, però, gli scuolabus ed i servizi per i disabili che saranno regolarmente in funzione per tutta la giornata.

I sindacati, questa mattina, si sono ritrovati in piazza Saffi a Savona per incontrare il prefetto Enrico Gulotti. Controlli sui mezzi in uscita dal deposito da parte della Polstrada e controlli a più ampio raggio all’interno dell’azienda da parte di Asl e Inail: queste le richieste dei rappresentanti dei lavoratori. “Oltre allo sciopero, abbiamo indetto questa manifestazione per chiedere al prefetto un intervento concreto per garantire la sicurezza dei lavoratori di Tpl”, hanno spiegato.

A colloquio con il prefetto e i sindacati anche la presidente di Tpl Linea Simona Sacone, la quale ha sottolineato come l’azienda stia investendo sulla sicurezza attraverso il rinnovo del parco mezzi. E autorizzato, come richiesto, che gli autisti possano fermare il bus in caso di anomalie.

Non è mancato anche un pensiero nei confronti di Stefano Macciò: “Siamo ancora sconvolti per questo evento tragico – ha detto Sacone – ed esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia”. Vicinanza che è stata espressa anche dai dipendenti di Tpl che hanno deciso di destinare parte delle ore di lavoro di oggi alla famiglia del collega drammaticamente scomparso.