Tobia ritrova il suo Legino: “Voglia di fare punti sempre e grande attenzione”

Due vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta. Il Legino ha iniziato nel modo giusto il girone di ritorno e sta pian piano abbandonando le ultime posizioni della classifica. Domenica è arrivato un pareggio per 1 a 1 in casa del Celle Varazze.

Mister Fabio Tobia è soddisfatto della prestazione: “Abbiamo iniziato la partita alla grande – commenta -. Poi, ci siamo dovuti abbassare visto che giochiamo con un paio di giocatori che non sono al massimo fisicamente. La partita disputata è stata incredibile per il ritmo sostenuto per tutta la partita da entrambe le squadre. Ci sono state tante occasioni da entrambe le parti”.

Il Legino gioca con una formazione dall’età media molto bassa. L’inizio del campionato è stato complicato ma ora l’allenatore inizia a vedere la grinta e la determinazione che sono sempre state la peculiarità dei verdeblù in passato: “Abbiamo avuto difficoltà all’inizio dell’anno perché quando si ha un gruppo giovane si paga sempre a livello di attenzione. Non abbiamo avuto cali di tensione, all’andata una partita così l’avremmo persa. Inizio a vedere il Legino che voglio io, una squadra che prova a ottenere sempre fino alla fine il risultato. Ora testa alle prossime partite, nelle quali non faremo di certo le vittime sacrificali”.

Il Legino è atteso dai match complicati contro la Praese terza in classifica e a seguire in casa della capolista Pietra Ligure.