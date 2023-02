Tiro con l’arco, quattro podi per Arcieri Granatiere Savona al Trofeo Ciocolarc

Savona. Buona prestazione per i giovani arcieri del Granatiere Savona che conquistano ben quattro podi all’11° edizione del Trofeo Ciocolarc, tenutesi lo scorso weekend a Cuneo.

Otto i rappresentanti del team savonese in gara per le diverse categorie. Nella giornata di sabato 18 febbraio, a brillare è stata Matilde Ziglioli che, grazie al punteggio di 379, si aggiudica il primo posto nell’arco nudo allieve. Seconda posizione invece per Mattia De Franco, che raggiuge 491 punti nell’arco olimpico ragazzi maschile. Mentre nelle giovanissime, 3° posto per Alys Longo con 342 punti.

Sempre nell’arco olimpico, nelle ragazze, 6° posto per Arianna Torassa che alla sua prima gara raggiunge 227 punti; per gli allievi maschile 5° Riccardo Siri (435 punti) e 6° Michele Guarnotta (349 punti).

La gara è proseguita anche domenica 19, quando è arrivata un’altra soddisfazione per Granatiere Savona, grazie al primo posto conquistato da Marina Atzeni nell’arco olimpico senior femminile (512 punti). Nell’arco nudo master maschile, invece, Tiziano Marconcini si è classificato 11° con 372 punti.