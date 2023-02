Terzo bar colpito nella notte: ladro spacca il vetro d’ingresso e ruba al Bar Mirò di Albisola

Albisola Superiore. Questa notte, oltre il Bar Monique e il Bar Risveglio di Savona, è stato preso di mira dai ladri anche il Bar Mirò nel centro di Albisola Superiore.

Spaccando la porta e il vetro dell’entrata che dà su corso Mazzini, il malvivente è riuscito ad accedere all’interno portando via il cassetto della cassa. Fortunatamente il bar è dotato di un sistema di allarme che, appena ha rilevato la presenza dell’estraneo, ha preso a suonare. Il ladro così ha avuto poco tempo per rubare e si è dato presto alla fuga.

“Non è la prima volta che rubano all’interno del nostro bar – afferma la titolare -. In 22 anni di attività abbiamo subito altri tre furti, con danni maggiori. Questa volta però abbiamo avuto l’allarme che ha spaventato il ladro”. A conti fatti il bottino è stato di qualche spicciolo. Il cassetto è stato poi trovato abbandonato in strada.

Il furto è avvenuto intorno alle 3 di questa notte: “Assurdo che vengano a rubare in un locale in pieno centro – aggiunge la titolare -, ma fortunatamente il nostro bar è dotato anche di telecamere”, apparecchi che in queste ore sono al vaglio dei carabinieri per rintracciare il malvivente.