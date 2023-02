Tanti premi per Centro Danza Savona al concorso internazionale “Weekend in palcoscenico 2023”

Savona. Il Centro Danza Savona si esibisce a Pinerolo con Cedansa Dance Theater e vince ancora, con gli allievi più piccoli, alla 27° edizione del concorso internazionale “Weekend in Palcoscenico”, uno dei più prestigiosi concorsi di danza in Italia.

Dopo cinque anni di primi premi alla scuola savonese, vincitrice lo scorso anno del premio “Compagnie Emergenti”, è stata data la possibilità di rappresentare un proprio lavoro in serata, con allestimento audio e luci professionale. La Compagnia Cedansa si è esibita nell’atto unico “The Art Life”, durata 40’, regia di Stefano Falco, coreografie di Alessandra Schirripa. Lo spettacolo, nel linguaggio della danza contemporanea, ci porta nel mondo di Cedansa, sospeso tra arte, poesia, letteratura, teatro e cinema. Una grande performance molto apprezzata dalla giuria ed accolta dal folto pubblico con entusiasmo e molti applausi.

Per quanto riguarda “Weekend in Palcoscenico”, nella giornata di sabato 28 gennaio, in concorso per la danza classica, Anna Amedeo che vince il terzo premio nella categoria “Children”, seconda invece Alessia Incorvaia nella categoria “Young Open”, coreografie di repertorio preparate da Ekaterina Desnitskaia. Entrambe le allieve hanno vinto prestigiose borse di studio.

Per il contemporaneo, terzo posto per Margherita nella categoria “Young”, secondo per Caterina Galleano nelle “Juniores Open” e Giacomo Cerro Secondo nella “Juniores Male Open”, coreografie di Alessandra Schirripa. A tutti e tre sono state assegnate prestigiose borse di studio dalla giuria internazionale composta da: Cristina Todi, Michele Politi, Sasha Riva, Simone Repele,, Francesco Borelli, Maurizio Drudi, Jason Mabana, Aryeh Weiner.