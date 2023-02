Tanti auguri alla signora Margherita Oddera che compie 100 anni

Pontinvrea. Un traguardo importante quello raggiunto dalla signora Margherita Oddera, di Pontinvrea. Sono 100 le candeline che spegne sulla torta.

Questa mattina il sindaco Camiciottoli insieme alla proloco e alla croce bianca ha portato gli auguri di tutta la popolazione alla nuova centenaria.

“Credo che giornate come queste e persone come la signora Margherita ‘Rita’ per tutti noi resteranno sempre impresse positivamente nella nostra mente. Lo spirito, la simpatia e il sorriso di Rita ci fanno capire quanto sia bello abbracciare la vita” è il commento del primo cittadino.