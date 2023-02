Superbonus, Fillea Cgil: “Con blocco cessione dei crediti e sconto in fattura a rischio la tenuta di migliaia di imprese e posti di lavoro”

Liguria. “La scelta del Governo di bloccare la cessione dei crediti e del cosiddetto sconto in fattura metterà a rischio la tenuta di migliaia di imprese e a cascata decine di migliaia di posti di lavoro. Dopo lunghi anni drammatici di crisi, l’edilizia e più in generale il settore delle costruzioni stava vivendo una fase di grande espansione contribuendo alla creazione del Pil e trascinando gli altri settori economici”.

A dirlo Federico Pezzoli e Michele Bello, segretari rispettivamente di Fillea Cgil della Liguria e di Savona. “Si arresterà la spinta ad efficientare il patrimonio edilizio dal punto di vista energetico ed anche dal rischio sismico – proseguono -. Una manovra classista perché bloccherà la rigenerazione urbana delle nostre periferie relegando opzione bonus ad uso esclusivo di chi potrà permetterselo”.

“A questo scenario si affianca l’idea del Governo di un nuovo codice degli appalti che punta alla deregulation sulle materie di tutela del lavoro e della sicurezza, subappalto a cascata e meno controlli. Il tutto alla vigilia di grandi cantieri e con il tema infortuni sul lavoro che è ormai diventata un’emergenza nazionale. Non accetteremo questo scempio in silenzio, anche la Fillea Cgil Liguria è pronta a mettere in campo tutte le iniziative di lotta che riterremo necessarie”, concludono.