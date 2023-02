Sulle pedonalizzazioni a Savona è scontro in commissione, commercianti e minoranza lasciano l’aula: “Non ci lasciano parlare”

Savona. E’ scontro tra i commercianti, i consiglieri di minoranza e la giunta comunale di Savona: gli esercenti, i residenti e l’opposizione presenti in aula per assistere alla commissione consiliare hanno abbandonato l’aula: “Non ci lasciano parlare”. Tra le polemiche il piano attuato dalla giunta comunale di Savona è approdato in terza commissione consiliare. Presenti oltre al sindaco Marco Russo, l’assessore Ilaria Becco, i componenti della commissione, e circa 50 tra commercianti e residenti.

Il confronto fuori dall’aula

Il sindaco e l’assessore all’urbanistica Ilaria Becco hanno presentato la “vision” della giunta sulla mobilità cittadina e il piano di pedonalizzazioni, l’esposizione è poi stata interrotta dopo un’ora, quando i consiglieri di minoranza hanno chiesto di sintetizzare, ma il sindaco e il presidente di commissione hanno deciso di proseguire lasciando lo spazio per gli interventi in un secondo momento, al termine dell’esposizione.

Il tema delle pedonalizzazioni – ricorda il sindaco Marco Russo durante la seduta – è stato discusso il 21 dicembre con l’esposizione dei dati elaborati dall’Università, incaricata di studiare i flussi di traffico. “Fin dalla campagna elettorale – prosegue Russo – abbiamo detto che sarebbero stati necessari interventi immediati, tra queste le pedonalizzazioni di alcune vie del centro. Savona è una città ferma da tanti anni e ha bisogno di riprendere un cammino. Le pedonalizzazioni attuate quest’anno erano previsto fin dal Pumt del 2010. Se Savona continua a stare ferma, muore. Non possiamo avere paura e stare fermi. E’ un investimento necessario per il nostro commercio”.

Ad oggi le vie chiuse al traffico sono via Ratti, corso Italia, via Mistrangelo e via Manzoni. “Tutte strade con ridotto impatto di traffico – prosegue Russo -, non interessate dall’attraversamento di autobus e che non comportano modifiche dei sensi di marcia”. Sui parcheggi il sindaco spiega che quelli a pagamento sono stati recuperati in piazza del Popolo che ha capacità di assorbimento. Nel frattempo la giunta è al lavoro per trovare nuove aree parcheggio: circa 200 posti potrebbero essere ricavati allargando il parcheggio di piazza del Popolo e altri negli Orti Folconi.

Sindaco e assessori sono usciti a parlare con una quindicina di presenti che si sono fermati a confrontarsi fuori dalla sala consiliare: tra le principali cricitità evidenziate la mancanza di parcheggi, la conseguente perdita di clienti e il calo di incasso. Sulla discussione Stefania Cavallaro commenta: “Non è il modo di trattarci”. Un’altra commerciante del centro fa eco: “Non è una discussione politica, noi parliamo delle nostre esigente”. In assenza di posti auto il timore è la scelta dei centri commerciali: “I residenti devono avere il parcheggio gratuito in piazza del Popolo”, aggiunge Carla Cerruti.

Il confronto fuori dall'aula tra il sindaco e alcuni commercianti rimasti

La minoranza durissima: “Abbiamo capito che direzione vogliono prendere, quella che ci porta a sbattere”

Durissimo il commento della minoranza: “Abbiamo capito che direzione vogliono prendere, quella che ci porta a sbattere – tuonano a margine della seduta -. Se volevamo farci fare il sermone dal sindaco, glielo chiedevamo”.

Il consigliere Fabio Orsi di PensieroLibero.zero commenta: “Abbiamo chiesto la loro visione, ma abbiamo scoperto che, più che altro, hanno delle visioni. Sembrano calati da Marte. Giovedì (si riunirà il consiglio comunale) per fortuna parleremo noi e cercheremo di evidenziare tutte le criticità di metodo e merito del loro operato e chiederemo la revoca delle delibere prese dalla giunta”. Per Daniela Giaccardi (PensieroLibero.zero)non era necessario fare questo passo: “Savona ha già un’ampia area pedonale e non ha senso chiudere anche queste vie, con corso Italia che è interrotta da 3 attraversamenti. Così si crea desertificazione e sporcizia”.

Il piano di pedonalizzazione – sottolinea Manuel Meles (M5S) -“va predisposto affrontando la questione parcheggi e con un potenziamento del servizio di bus. Oggi non sappiamo neanche se sarà affidato a Tpl Linea, perchè l’iter ancora non si è concluso. Non si può chiedere ai commercianti un sacrificio se non si ha un obiettivo, le attività così chiudono”.

Luca Aschei si focalizza sui posti auto e sul trasporto pubblico locale: “Non si può prescindere dall’importanza del poter raggiungere la città, parcheggiare e potersi muovere con i mezzi. Il parcheggio di piazza del Popolo è lontano per chi arriva da Albisola e soprattutto non è sicuro. La piazza ha i problemi che tutti conosciamo e i mezzi pubblici non sono sufficienti. Per una città attrattiva si devono trovare soluzioni per le auto non espellerle tout court“.

“E’ stata una commissione imbarazzante – aggiunge Maurizio Scaramuzza (Lega) – perché i savonesi si sono resi conto di cos’è questa giunta. Prendiamo atto che questa giunta non vuole parlare con i cittadini e i commercianti”.

Le polemiche precedenti

Molte le polemiche sollevate sulle pedonalizzazioni da parte di cittadini, esercenti e minoranza nelle settimane scorse. La petizione, promossa dai cittadini, nel frattempo ha raggiunto quasi 1000 firme. La minoranza ha chiesto, con una mozione che si discuterà nel prossimo consiglio comunale, di revocare delibera perchè la chiusura alle auto delle strade interessate dal progetto “ha ripercussioni negative sul tessuto cittadino”.