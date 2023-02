Buona la prima per il Trofeo Val Lerrone, la manifestazione regionale di cross che con ben 170 iscritti provenienti da tutta la Liguria, ha riportato in Provincia di Savona una gara di corsa campestre regionale Fidal, terza prova Gran Prix Giovanile.

La competizione, organizzata da Fidal Liguria, dall’Asd Atletica Val Lerrone, in collaborazione con il comune di Garlenda e la Pro Loco di Garlenda, ha proposto agli atleti il nuovo percorso di gara di Parco Villafranca che ha buone prospettive di essere ulteriormente ampliato ed è stato molto apprezzato da tecnici, atleti e giudici di gara.

“Siamo soddisfatti di questo debutto e del ritorno di una prova Regionale Fidal in provincia di Savona, in un comune e una vallata che hanno dimostrato grande sensibilità per la corsa campestre ben intercettata dalla ASD Atletica Val Lerrone – ha dichiarato Carlo Rosiello, presidente regionale Fidal Liguria che a settembre aveva accolto l’invito del presidente AVL, Andrea Verna e del vice sindaco Alessandro Navone a visionare il circuito di Garlenda – L’obiettivo di Fidal Liguria è dare sempre nuove opportunità di gara agli atleti con manifestazioni sportive che offrano percorsi con caratteristiche tecniche diverse e che, coinvolgendo il territorio, promuovano l’atletica fra le gente”.

“Fidal Liguria è grata a quanti, sportivi, istituzioni, volontari e sponsor, hanno reso possibile la gara in un circuito che ha molte potenzialità” conclude.

Grande soddisfazione è stata espressa anche da Andrea Verna presidente della ASD Atletica Val Lerrone che, a poco più di un anno dalla fondazione, ha raccolto grandi soddisfazioni sia sul campo di gara che nella promozione dell’atletica: “Ricambieremo la fiducia della Fidal Liguria, del Comune di Garlenda, della Pro Loco e di tutte le aziende che hanno offerto i premi, investendo sempre maggiore impegno nella promozione dell’atletica e per ampliare questo percorso di gara che al suo debutto è stato molto apprezzato” ha dichiarato Andrea Verna.

“Il Trofeo Val Lerrone vuol essere anche una festa dello sport dedicata al territorio e a tutte le ASD liguri partecipanti, all’impegno dei tecnici, degli sportivi e delle famiglie che in tutta la Liguria lavorano volontariamente e con passione per la promozione dell’atletica fra i praticanti di ogni età e in particolare per i più giovani”.

A fine competizione, tutti gli atleti partecipanti hanno portato a casa un ricordo della manifestazione sportiva grazie al sostegno degli sponsor che, con la Pro Loco di Garlenda hanno voluto dare il loro benvenuto agli sportivi e al cross

Nelle sacche offerte dal Fiat 500 Club Italia i premiati hanno trovato prodotti tipici,vino e Olio Evo in particolare, simbolo del legame fra sport e territorio e tanti omaggi.

Ecco gli sponsor: Cattolica Assicurazioni Garlenda, Farmacia del Borgo, Alimentare Damonte, Catelier Maison di Caterina Parodi di Garlenda. B&b Relax di frazione Marta, Frantoio Baglietto e Secco, Macelleria Enzo, Ferramenta Marilena Siffredi di Villanova d’Albenga. Ottica Ottobelli di Alassio, Viticoltori Ingauni di Ortovero, Noberasco, Azienda Agricola Fabio Bellando di Casanova Lerrone, Agriturismo Garumba di Alassio, Crealab di Alassio, Azienda agricola Andrea Virana, Azienda Edoardo Enrico, Agriturismo U’ Spigu di Valentina Ravera, Bar Plaza di Calia Olga, il Forno da Mimmo Ortovero, Tarrae Azienda Ortofioricola di Valentina Barbera.

