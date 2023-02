Storia e cultura abbracciano lo sviluppo dell’outdoor: “Il Sale della Liguria” nuovo brand di promozione

Ponente. Dopo il successo della campagna di comunicazione “Le strade del mare”, promossa dall’Assessorato all’agricoltura e al marketing territoriale e sostenuta da Agenzia In Liguria, l’associazione che raggruppa i Comuni dell’entroterra della provincia di Imperia, Savona e Cuneo, presieduta da Alessandro Navone, coglie un altro importante riconoscimento con “Il Sale della Liguria” che sarà utilizzato come brand ambassador per rappresentare ai buyer nazionali ed internazionali l’offerta turistica della ”Terra di Colombo”.

Il sale della Liguria testimonial della campagna “Liguria Wow” dell’agenzia regionale Liguria, alla Borsa internazionale del turismo italiano.

Le preziose visual dedicate alle tre campagne dell’Agenzia In Liguria: “il mare più bello d’Italia – un mare di borghi – un mare di verde”, saranno distribuite dalle ore 15.00, nella giornata inaugurale della Borsa Internazionale del Turismo, domenica 12 febbraio, presso lo stand della Regione Liguria ai seller e ai visitatori al termine della presentazione del report della campagna di comunicazione “Le strade del Mare”, organizzata dall’associazione dei Comuni delle antiche Vie del Sale e finalizzata alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle piccole comunità attraversate da questi cammini che collegavano il mare alle pianure di là dalle Alpi Liguri.

“L’obiettivo – come evidenzia Alessandro Navone – per noi comuni dell’entroterra è sfruttare questa importante vetrina internazionale per comunicare, attraverso IL SALE DELLA LIGURIA, “il mare verde” della nostra Regione. Un’occasione per riaffermare il ruolo strategico dei territori di là dal mare nel riposizionamento dell’offerta climatico-balneare della costa nei segmenti enogastronomici ed esperienziali”.

“Come assessorato – spiega il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura, Sviluppo dell’Entroterra e Marketing Territoriale Alessandro Piana – sosteniamo con una molteplicità di azioni le nostre aree interne, autentico motore di sviluppo sostenibile, dalle attività outdoor fino all’enogastronomia. Il Sale della Liguria ha dimostrato di attivare quella memoria spontanea e quella propensione a conservare il ricordo delle experience effettuate una volta tornati a casa, che è sempre più ricercata dai viaggiatori”.

“In più porta alla mente quelle “antiche Vie del Sale” che ci connotano storicamente. Il successo di questa iniziativa dimostra l’importanza del lavoro di squadra con Agenzia in Liguria, con gli Enti territoriali, le Associazioni e le aziende, per rafforzare ulteriormente la nostra regione nel ranking delle mete green che uniscono storia, benessere e sapori, per un target di utenti ampio e diversificato” conclude l’assessore regionale.

Per la presentazione del progetto “Il sale della Liguria”, il brand olfattivo della “terra di Colombo” che promette di ricordarti i sapori della tua vacanza tutto l’anno, i vertici dell’associazione dei comuni allestiranno un spazio dedicato alle eccellenze dell’enogastronomia della Valle Arroscia e del Parco delle Alpi Liguri con il coinvolgimento di aziende del comparto agroalimentare e vitivinicolo.