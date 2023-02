Stella punta sull’outdoor: al lavoro per completare un percorso escursionistico tra le 5 frazioni, a marzo la Skill Event E-enduro

Stella sta ponendo le basi per puntare sull’outdoor. In questi giorni si sta completando il primo step per realizzare il percorso turistico-escursionistico che collega tutte le frazioni stellesi. L’Anello delle Stelle partirà da Gameragna e una volta ripuliti i tratti coperti dalla vegetazione si procederà con la posa dei primi 49 cartelli.

La prima fase del progetto, che si sta concludendo, è cofinanziata grazie a un contributo della Regione Liguria per la valorizzazione e la tutela del territorio e dell’ambiente. L’obiettivo è quello di “portare in evidenza e agevolare la fruizione di un percorso che unisca le cinque frazioni comunali. In particolare, si è provveduto alla progettazione grafica della cartellonistica che presto verrà apposta sul territorio, la redazione della cartografica e alla pulizia di alcuni tratti impervi” affermano dal Comune.

“È passato poco più di un anno e uno degli impegni più importanti che ho preso con i cittadini di Stella è quasi realtà – è il commento dell’assessore al turismo Marco D’Alesio -. Il prossimo passo saranno le varie arterie di collegamento a punti storici o di interesse naturalistico. Sono davvero entusiasta e soddisfatto, speriamo con la primavera di fare una degna inaugurazione”.

Nel mese di marzo è anche previsto un evento nazionale a Stella che vede come protagoniste le due ruote. Lo Skill Event E-enduro Stella Outdoor vedrà prove cronometrate, stand, punti ristoro, la moto-terapia con Vanni Oddera, la jeep-terapia con Adamo, dog trekking e tanto altro dedicato agli appassionati del settore. L’appuntamento nel fine settimana dell’11 e 12 marzo. L’evento è organizzato da Train2be in collaborazione con Stella Trails, Steja Outdoor, MSP Italia Liguria, con il patrocinio del Comune di Stella.