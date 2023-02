Spotornese, ancora un gol per Thomas Polito: “Contento per la rete, con questo tifo si punta sempre a dare il massimo”

Spotorno. Sabato sera presso il campo sportivo “Fiorenzo Ruffinengo” di Savona è andato in scena uno degli anticipi valevoli per la diciassettesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). A contendersi i tre punti sono state Spotornese e Letimbro, due ottime formazioni le quali hanno dato vita ad una match frizzante e ricco di colpi di scena.

Alla fine tra biancazzurri e gialloblù è stato 2-2, un risultato amaro per la formazione guidata da Federico Dorigo considerando il gol e l’ottima prestazione mostrata da Thomas Polito, esterno classe 2004 arrivato durante la sessione di mercato dicembrina. Al termine del match non sarebbe dunque potuto mancare un commento da parte del giovane calciatore della Spotornese, il quale si è detto soddisfatto per essere nuovamente riuscito a trovare la via della rete: “Sono contento per la marcatura, spero di riuscire a fare più gol possibili. A livello di squadra invece speriamo di arrivare il più in alto possibile.”

In seguito l’intervistato ha svelato di essersi ambientato a meraviglia con i nuovi compagni di squadra, questo inoltre sottolineando il costante supporto dei Drunkerz, una presenza che spinge la compagine biancazzurra a dare sempre qualcosa in più.

Infine Polito ha concluso il proprio intervento dichiarando: “Peccato per il tiro a giro nel finale, l’estremo difensore avversario ha fatto davvero una grande parata. Probabilmente sarebbe finita 3-2, purtroppo però è andata così. Nelle prossime partite spero di continuare a riuscire a sfruttare il più possibile le occasioni, per il gol segnato invece non ho nessuna dedica in particolare.”