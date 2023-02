Speranza, Rosa al veleno dopo la sconfitta contro la Vadese: “Complimenti a loro, un peccato che l’arbitro abbia voluto fare il protagonista”

Savona. Domenica pomeriggio presso il campo sportivo “Augusto Briano” è andata in scena una delle gare valevoli per la diciassettesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). A contendersi i tre punti sono state Speranza e Vadese, due ottime formazioni le quali hanno dato vita ad una match frizzante e ricco di colpi di scena.

Alla fine tra rossoverdi e azzurrogranata è stato 3-4, un epilogo che ha galvanizzato la squadra di mister Tony Saltarelli lasciando però l’amaro in bocca a quella allenata da Davide Girgenti. Nel post partita a spiegare i motivi del nervosismo in casa Speranza è stato Mauro Rosa, direttore sportivo del club il quale ha dichiarato: “Complimenti alla Vadese, hanno giocato la loro partita al meglio. A noi dispiace perchè alcune scelte arbitrali per conto nostro sono state ampiamente rivedibili, l’arbitro ha voluto fare un po’ il protagonista. È davvero un peccato, il match si sarebbe potuto concludere con un risultato diverso. In due partite ci sono stati fischiati quattro rigori contro, mi sembra un po’ eccessivo. Speriamo in futuro di vedere un po’ meno protagonismo da parte dei signori arbitri.”

In seguito l’intervistato ha sottolineato come la squadra rossoverde sia contraddistinta da una grande voglia di rivalsa, un sentimento che lo Speranza dovrà immediatamente tentare di sfogare contro il Savona, un match che già da ora si preannuncia come interessante e ricco di spunti. Infine Rosa ha concluso il proprio intervento dichiarando: “La sconfitta di oggi non influenza il nostro cammino, cerchiamo di far bene ogni giornata e poi vedremo in che posizione ci troveremo al termine del campionato.”