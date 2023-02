Spaccate a Savona, Pasquali: “Urgente una riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza”

Savona. “L’ennesimo furto con spaccata in un esercizio commerciale di Savona suscita un giustificato allarme in città per un fenomeno nuovo che richiede risposte immediate di natura di ordine pubblico“. Lo ha detto l’assessore Pasquali dopo l’ennesima spaccata avvenuta a Savona: la notte scorsa nel mirino dei ladri la rosticceria Camia di via Paleocapa.

“Appena avuta notizia ho portato immediatamente la mia solidarietà ai titolari del negozio colpito – ha proseguito Pasquali -. E’ emersa una dinamica che ricalca in tutto e per tutto quanto avvenuto più volte a Savona, e in altri comuni, nelle ultime settimane”.

“Preso atto dell’impegno delle forze dell’ordine, il Comune ritiene che la tematica sia di primaria importanza tanto da meritare un’urgente e apposita riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, visto che il fenomeno non riguarda soltanto il comune di Savona ma è di più ampia portata territoriale”.

Sono diversi, infatti, i colpi delle ultime settimane. Oltre a quello a danno della rosticceria Camia, quello più recente si è verificato la scorsa settimana in un bar del centro a Savona: i ladri hanno scassinato la serratura e si sono introdotti ne Il caffè Centrale VIP e hanno rubato 100 euro. Furti anche in alcuni ristoranti della Darsena. Pochi giorni fa furti in alcune soffitte di appartamenti tra via Macioco e via Don Minzoni a Savona. Due settimane fa altri furti (nella notte tra il 5 e il 6 febbraio) a Savona e Albisola Superiore, dove il colpo è riuscito in due casi su tre: al Bar Monique e al Bar Mirò sono riusciti a portare via il fondo cassa, mentre il Bar Risveglio ha dovuto fare i conti solo con i danni alla vetrina.