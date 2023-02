Allarme per incendio in abitazione a Urbe

Urbe. E’ già sotto controllo l’incendio in abitazione divampato intorno alle 19 e 30 di oggi a Urbe, in via Sambù.

L’allarme è scattato dagli stessi abitanti della casa, in quanto, stando alle prime informazioni, il rogo si è originato dal tetto della casa per un problema alla canna fumaria.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che una volta sul posto hanno spento le fiamme prima di una ulteriore propagazione.

Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.

Una volta domato l’incendio sono state effettuate la bonifica e le verifiche statiche sull’abitazione.

Secondo quanto appreso, i danni sono stati limitati solo al tetto.