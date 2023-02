“Sondaggio” sulle pedonalizzazioni a Savona: i lettori si dividono

Savona. Sulle pedonalizzazioni i savonesi si dividono. E’ l’esito d un “sondaggio” lanciato da IVG sulla sua pagina Instagram, nel quale chiedevamo agli utenti se con la chiusura di corso Italia, il tratto tra via dei Vegerio e via Paleocapa, la situazione in città fosse migliorata o peggiorata.

Al sondaggio hanno risposto poco più di 500 persone. La maggioranza, il 55% (ossia 278 persone) ha bocciato le attuali pedonalizzazioni sostenendo che la situazione è “peggio di prima”. Un risultato ampiamente prevedibile viste le polemiche delle ultime settimane. Forse paradossalmente fa più notizia che nel restante 45% si registri un’apertura. Certo, non incondizionata: solo il 20% dei votanti ha selezionato la risposta “meglio di prima”, mentre il rimanente 25% ha optato per un distinguo importante, approvando l’idea in sé ma non la sua realizzazione pratica.

E’ doveroso precisare che il sondaggio sottoposto ai lettori non ha alcuna pretesa di autorevolezza, visto che il campione è rappresentato semplicemente da utenti Instagram senza alcun dato sulla sua composizione, ad esempio in termini di età o reddito. Ma può essere comunque utile perché rappresenta un feedback di un numero già significativo di utenti (quasi 1 savonese su 100) e perché raccolto non “a caldo” ma dopo le prime 4 settimane di pedonalizzazione.

La chiusura del tratto finale di corso Italia aveva scatenato le polemiche fin da subito, immediatamente era stata lanciata una raccolta firme che ha raggiunto centinaia di firme. Nelle settimane successive poi si sono espressi negativamente i commercianti, oltre ai consiglieri di minoranza.

L’opposizione ha presentato una mozione per chiedere di revocare la delibera sulla pedonalizzazioni, bocciata poi dalla maggioranza durante la votazione in consiglio comunale. La critica principale è quella “non aver predisposto un progetto e aver chiuso le strade prima di fare gli interventi di riqualificazione”. Ora la richiesta è di riqualificare: la giunta ha stanziato nel bilancio di previsione 2023 60mila euro per la progettazione delle vie di nuova pedonalizzazione e 55mila euro per la realizzazione dei primi interventi, “in attesa della definizione dell’entità degli importi complessivi alla luce di quanto emergerà dalla progettazione”.

Nel frattempo la giunta ha approvato un pacchetto di provvedimenti per favorire le attività commerciali e l’animazione delle vie appena pedonalizzate: via Mistrangelo, via Ratti, corso Italia, via Untoria, via Caboto, via Manzoni (tratto pedonale): in primis l’introduzione della riduzione del 50% fino al 30 giugno 2023 del canone di occupazione del suolo pubblico per singoli esercizi o attività o manifestazioni commerciali