Soccer Borghetto, Carparelli chiaro: “Mai abbassare la guardia, ma bella reazione”

Marco Carparelli commenta così il pareggio 2 a 2 contro la Carcarese. Carcarese in vantaggio dopo pochi minuti. Poi, il Soccer Borghetto ha ribaltato il risultato ma alla fine gli avversari sono riusciti a tempo scaduto ad acciuffare il pareggio.

Questo il commento dell’attaccante di mister Cattardico: “Loro sono partiti molto bene mentre noi all’inizio abbiamo faticato. Poi, abbiamo avuto una bella reazione. Non dobbiamo mai abbassare la concentrazione. Siamo una squadra che non può mai mollare. Cercheremo di racimolare i punti per una salvezza per noi molto importante”.

“Il Genoa è una grande squadra – commenta l’ex bomber rossoblù – sono sicuro che torneremo in Serie A. Gilardino è stato un grande giocatore e proprio per questo sa come parlare alla squadra e dare gli stimoli giusti. È importante avere un ex giocatore in panchina. In caso di promozione meriterebbe la conferma perché sta dimostrando di essere un bravo allenatore”.

Poi, un commento sul reparto avanzato dei rossoblù e in particolare sul confermato Coda, al centro di alcune voci di mercato ma alla fine rimasto al Grifone: “L’attacco del Genoa è forte. A me piace molto Coda: è generoso, fa salire la squadra e lotta. Merita l’entusiasmo che lo circonda”, aggiunge.