Sincronizzato: Linda Cerruti vince il singolo, Rari Nantes Savona seconda nella squadra

Riccione. C’è tanta strategia in questo campionato assoluto di nuoto artistico, in cui per la prima volta sono introdotte le nuove regole internazionali. Un “progetto pilota” che vede la Federazione Italiana Nuoto prima al mondo nel mettere in uso la nuova codificazione negli esercizi liberi. Spagna, Grecia e Israele finora le hanno sperimentate soltanto per i programmi tecnici. Siamo ancora in fase di “sperimentazione” e la Fina attende le relazioni per la discussione e le opportune modifiche ma è già abbastanza per capire quanto siano aumentate le difficoltà.

Tre finali nella quarta ed ultima giornata di gare. Come riporta Federnuoto.it, subito di prima mattina c’è quella della squadra (dove viene giudicata anche la componente dell’allineamento delle formazioni che rientra nell’elenco dei bonus) in cui la Busto Nuoto si presenta da campione uscente (ha vinto le ultime due edizioni) e viene superata dalla Marina Militare all’esordio con il team e dalla Rari Nantes Savona che compie un grande balzo in avanti: 347.1375 punti per le “sette bellezze” del Centro Sportivo della Marina che per la prima volta dopo molti anni di attività riesce a portare la squadra agli assoluti, 328.5104 per le savonesi allenate da Patrizia Giallombardo con Benedetta Parisella e 279.7396 per la ragazze di Busto Arsizio guidate da Stefania Speroni.

Quarte le “serial killer” siciliane del Syncro Med Muriantichi (274.3481) che come spiega Costanza Traini cercano di esprimere la loro personalità con temi dark, rappresentando la paura e la rabbia. L’Aurelia Nuoto, quinta con 267.0896, è l’unica ad avere anche un ragazzo in squadra, Edoardo Fanton. È un team molto giovane, con tre ragazze, poi junior e la sola Marta Iacoacci senior, la veterana del gruppo.

Sorridenti e felici Gemma Galli e Costanza Ferro rappresentano tutta la soddisfazione per questa vittoria. “È la prima volta che la Marina Militare porta una squadra agli assoluti – afferma Gemma Galli, capitano azzurro e tesserata anche con il Busto Nuoto – e siamo contentissime di essere qui. Nuotiamo insieme da tanti anni, tra club e Nazionale, e per noi è un’emozione grandissima. Ringraziamo la Marina Militare e la Federnuoto di questa opportunità. Siamo onorate”. “Per la prima volta dopo anni siamo riuscite a portare la squadra, per adesso siamo soltanto in sette e ci auguriamo di aumentare il gruppo in futuro – commenta Costanza Ferro, che dopo gli Europei di Roma 2022 ha deciso di lasciare la Nazionale e proseguire con il club civile (RN Savona) e il gruppo sportivo militare -. Siamo veramente molto contente”.

Sono esordienti di prestigio. La squadra della Marina Militare è composta da azzurre ed ex azzurre di sincro: con Gemma e Costanza ci sono Beatrice Callegari, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Marta Murru e Carmen Rocchino. Con la loro allenatrice Elisa Bozzo fanno una scelta tattica presentando spinte di equilibrio, rotazioni e una parte di gambe di alto coefficiente di difficoltà. Scelta che si rivela vincente: 231.3375 sono i punti che ricevono per gli elementi, 122.1000 quelli per l’impressione artistica, 5.8 le penalità del sincro più uno 0.5 di penalità generali.

Linda Cerruti vince la finale del singolo e si tiene ben salda sulla testa la corona azzurra. Anche per lei il punteggio mostruoso di 304.2459: 208.9459 con gli elementi e 95.3000 per l’impressione artistica. L’azzurra di Marina Militare e Rari Nantes Savona era davanti già venerdì dopo il preliminare con 2.4252 punti di vantaggio da Beatrice Callegari (Marina Militare / Montebelluna) e in finale ha aumentato il gap dalla seconda che questa volta è Enrica Piccoli (Fiamme Oro / Montebelluna) con un +6.9459 e dalla stessa Callegari, terza con 10.0834 di ritardo.

“Per me le medaglie non sono mai scontate – afferma Linda Cerruti, che nella sua carriera in Nazionale iniziata nel 2009 ha conquistato 40 medaglie tra Mondiali, Europei e Coppa Europa – Anche oggi non è stato facile vincere, anche in virtù del nuovo regolamento. Sono state tutte molto brave”. Trentenne di Savona, allenata dal direttore tecnico della Nazionale Patrizia Giallombardo e dal tecnico Benedetta Parisella, ai Mondiali di Budapest è stata d’argento con la squadra negli highlight e di bronzo con la squadra tecnica il combo, vivendo forse la sua stagione migliore. Seconda Enrica Piccoli con 297.3000 e terza Beatrice Callegari con 294.1625 punti. La savonese Francesca Zunino è quinta con 286.1291.

Francesca Zunino, tesserata Fiamme Oro e Rari Nantes Savona, dichiara: “Tutto molto impegnativo, a cominciare dalla preparazione. Il cambiamento è stato grande per tutti. Valorizzare di più le difficoltà e prepararsi in due settimane è stato difficile. Poi ci sono le coach card che vanno inviate una settimana prima e costringono a riprovare in un tempo ancora più breve. Bisogna fare tanta attenzione alla precisione. Non è facile. Nel 2022 con la Nazionale abbiamo vissuto emozioni forti e in questa fase di cambiamento cerchiamo di sfruttare questo regolamento a nostro vantaggio. L’obiettivo è quello di migliorarci sempre e di ripetere nel 2023 i risultati recenti”.

Gran finale. A concludere questa prima edizione degli assoluti di nuoto artistico 2.0 era giusto che fosse Giorgio Minisini, bicampione del mondo a Budapest in coppia con Lucrezia Ruggiero e quattro volte campione d’Europa a Roma 2022, due ori nel mixed con Lucrezia e due ori nel singolo che, invece, non era presente nel programma iridato. Elegante e disinvolto nell’interpretazione del suo Alleluia ha messo in acqua tutta la sua tecnica e passione, trasmettendo emozioni a chi lo seguiva in piscina. Da grande personaggio e trascinatore ha dimostrato tutto l’ottimo lavoro svolto con la sua allenatrice alle Fiamme Oro Mariangela Perrupato, con la quale ha conquistato la storica medaglia d’argento ai Mondiali di Budapest 2017 nel doppio libero. Gambe e rotazioni sempre alla massima altezza. Apertura e chiusura d’esercizio di forte impatto e alto coefficiente di difficoltà. Le quattro giurie hanno dimostrato tutte di averlo apprezzato assegnandogli un totale di 313.9717.

“Questa volta dedico la vittoria alla piccionaia – sorride l’azzurro di Fiamme Oro e Aurelia Nuoto – e chi mi conosce sa cosa intendo. Sono contentissimo della gara e di questo regolamento e vedere tutti questi ragazzi giovani in acqua è tanta roba. In alcuni di loro c’è ancora un po’ di timidezza ma io sono qui, pronto a rispondere alle loro domande e dargli i consigli. Sembra un sogno. L’idea di poter andare alle Olimpiadi è quasi migliore dell’andarci. Dovrò qualificarmi e questi ragazzi e questo movimento mi daranno una marcia in più per riuscirci”. A condividere il podio con Minisini sono Filippo Pelati (Uisp Bologna) d’argento con 213.7667 e Edoardo Fantoni (Aurelia Nuoto) di bronzo con 207.5958. Quinta posizione per il savonese Thomas Andrei Codrescu con 177.2626.

Il più giovane tra i finalisti è Andrea Garuti, tredicenne dello Sport Village, che si è classificato settimo con 149.0291 e che soltanto l’anno scorso era finalista con gli Esordienti A. “Gareggiare con Giorgio Minisini è un’emozione grandissima e un giorno vorrei diventare anch’io come lui”, commenta Andrea che già mostra un’eleganza fuori dal comune nei movimenti in acqua. Un altro fan di Minisini è sicuramente Giulio Andreanelli, sedicenne della Polisportiva Terraglio, che si classifica nono con 137.0459. “Facevo nuoto – racconta – e dopo un po’ ho cominciato a vedere le ragazze del sincronizzato che si allenavano nella mia stessa piscina. Un giorno la mia allenatrice mi ha chiesto se volessi provare e da allora mi sono innamorato di questa disciplina”.

Il direttore tecnico della Nazionale Patrizia Giallombardo afferma: “Questo nuovo regolamento mette sicuramente a dura prova allenatori e atleti. La Federazione internazionale ha voluto introdurre molte varianti per moltiplicare le classifiche e in questo caso c’è riuscita. Appare evidente che in questo modo viene valutata soprattutto la maggiore difficoltà. Noi siamo i primi al mondo a testare gli aggiornamenti tecnici del regolamento internazionale per gli esercizi liberi e la Fina attende un feedback per apportare le modifiche del caso”.

Clicca qui per consultare tutte le classifiche.

Nella classifica di società generale primo posto per l’Aurelia Nuoto, seconda la Rari Nantes Savona, terze le Fiamme Oro. Tra le società civili il terzo posto è per il Busto Nuoto.