Sincro, eliminatorie: Cerruti-Ferro e Codrescu-Mastroianni al secondo posto

Riccione. Il doppio misto, il doppio femminile e il singolo maschile. Le tre eliminatorie degli esercizi liberi aprono il campionato assoluto di nuoto artistico Bper Banca e tengono a battesimo l’aggiornamento delle regole internazionali.

L’applicazione del nuovo regolamento rappresenta una vera e propria rivoluzione e i pluricampioni del mondo e d’Europa Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero, la nuova coppia dell’artistico 2.0, poker di medaglie d’oro a Budapest e Roma 2022, sono tra i più attesi dal pubblico che li ha ammirati l’estate scorsa a Roma e adesso può riabbracciarli a Riccione.

Come riporta Federnuoto.it, i due romani di Fiamme Oro e Aurelia Nuoto, allenati dal direttore tecnico della Nazionale Patrizia Giallombardo, sono primi dopo le eliminatorie con 269.2875 punti (oltre 70 di vantaggio sulla coppia del Savona Thomas Andrei Codrescu – Sofia Mastroianni, 196.0541) suddivisi in 181.5375 per gli elementi, 92.0500 per l’impressione artistica e con soltanto 4.3 di penalizzazione sincro. Al terzo posto Elisa Cicchetti ed Edoardo Fantoni (Aurelia Nuoto) 186.7042.

“La musica è Johnny B. Goode di Chuck Berry – spiega Giorgio Minisini – e l’dea è quella di usare la musica per trasmettere il nostro sogno che è quello di avere il doppio misto ai Giochi Olimpici. Abbiamo puntato a mettere moltissime difficoltà, anche troppe forse, proprio perchè vogliamo utilizzare questi campionati italiani come banco di prova per vedere fino a dove possiamo spingerci; poi penseremo a sistemare un po’ l’esecuzione per gli aventi internazionali. Le sensazioni sono positive; è un grande cambiamento al quale ci dobbiamo tutti adattare ma è una bella sfida e siamo molto contenti di essere qui ad affrontarla”.

Giorgio Minisini, bicampione europeo anche nel singolo, è undicesimo ed ultimo in ordine di apparizione nel preliminare del singolo e col suo esercizio supera tutti e si afferma con 309.1917, oltre 110 più del compagno di club all’Aurelia Nuoto Edoardo Fantoni (196.2250). Per l’erede di Bill May, che ha superato il maestro statunitense per risultati e notorietà, 215.9417 punti di esecuzione e 93.2500 di impressione. Terzo Gabriele Minak (Futura Club Prato) con 187.7875. Quinta piazza per il savonese Thomas Andrei Codrescu con 159.1292.

Nelle eliminatorie del doppio femminile, invece, è davanti la coppia del Busto Nuoto Alessia Macchi e Susanna Pedotti che precede le azzurre di Marina Militare e Rari Nantes Savona Linda Cerruti e Costanza Ferro: primo risultato del nuovo sistema di votazione. Le ragazze di Busto guadagnano 311.5792 punti (225.7292 con gli elementi, 89.2500 di impressione artistica e 3.4 di penalità) e le stakanoviste della Nazionale, bronzo nel tecnico e nel libero agli Europei di Roma 2022, ricevono 305.1584 (ottenendo un po’ meno con gli elementi 218.2084 ma un po’ di più con l’impressione artistica 92.2500 e ricevendo 5.3 di penalizzazione). Terze Isotta Sportelli e Francesca Zunino (Fiamme Oro) 294.1875. La quarta posizione è occupata dalle savonesi Marta Murru e Costanza Di Camillo con 269.1333.

Con la revisione del regolamento si è voluto dare un metodo di giudizio riconosciuto a livello internazionale per ridurre il rischio di prevedibilità dei risultati e poter assegnare a ciascun atleta il giusto valore sulla base delle difficoltà che il proprio esercizio include.

Lo show del nuoto artistico prosegue fino a domenica 26 febbraio allo Stadio del Nuoto di Riccione. Al campionato assoluto invernale Bper Banca partecipano 329 atleti di 44 società; 43 sono iscritte alle eliminatorie del singolo femminile e 11 atleti a quelle del singolo maschile; le coppie del doppio femminile sono 37 e quelle del doppio misto 13; le squadre sono 18, di cui cinque prevedono la presenza di un ragazzo.