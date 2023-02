Sicurezza e parco mezzi TPL Linea, vertice in Comune a Savona: “Confronto continuo con i lavoratori”

Savona. A seguito del tragico incidente di mercoledì sera si è tenuto in Comune a Savona un incontro tra il sindaco Marco Russo, la presidente di TPL Simona Sacone, il consigliere con funzione di amministratore delegato Giovanni Ferrari Barusso e il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri.

L’azienda ha riferito di tutte le iniziative adottate in tema di sicurezza sul lavoro e di sicurezza dei mezzi e del programma in atto, a partire dal 2019, di rinnovamento della flotta che vede 48 unità già in opera e altre 58 previste nel piano degli investimenti (13 delle quali già ordinate).

TPL Linea ha anche illustrato i contenuti dell’accordo siglato ieri in Prefettura con le organizzazioni sindacali, nel quale sono state definite ulteriori azioni relative alla sicurezza sia del personale viaggiante sia del personale delle officine.

Indipendentemente dagli accertamenti in corso sulle cause e sulla dinamica dell’incidente, si è ribadito in modo concorde che la sicurezza dei lavoratori è una priorità sulla quale occorre tenere la massima attenzione. Inoltre si è preso atto con favore che sul futuro dell’azienda verrà convocato un tavolo sempre presso la Prefettura.

A questo incontro ne seguiranno altri per tenere sotto osservazione questi temi. Nel frattempo l’amministrazione comunale convocherà i sindacati, ritenendo opportuno un confronto con i lavoratori.

“La tragedia di mercoledì sera ha sconvolto tutti – hanno detto il sindaco Russo e il presidente Olivieri – e quindi era doveroso un confronto con l’azienda perché la sicurezza rappresenta una priorità assoluta, a maggior ragione nelle aziende pubbliche: c’è grande attenzione da parte di tutti. Nei prossimi giorni incontreremo anche i sindacati per avere anche con loro un incontro su questi temi”.

“Ringraziamo – è la dichiarazione della presidente Sacone – il Comune di Savona e la Provincia per la vicinanza che ci ha voluto testimoniare in questo momento così difficile e per il supporto che stanno dando all’azienda”.