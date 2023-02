Si perdono nei dintorni del lago e accendono un fuoco in attesa dei soccorsi: coppia di escursionisti tratta in salvo a Osiglia

Osiglia. Nel timore di dover passare ancora molte ore all’addiaccio, si sono accesi un piccolo fuoco per cercare di contrastare le rigide temperature della notte. Per loro fortuna, però, i soccorritori li hanno tratti in salvo in tempo. Avventura a lieto fine per due escursionisti che, nella giornata di ieri, si sono smarriti nei boschi intorno al lago di Osiglia.

Nel pomeriggio, i due erano usciti per una gita “nel verde”. Avendo perso l’orientamento ed iniziando a fare buio, la coppia ha chiesto l’intervento del Numero Unico di Emergenza e poi si è diretta verso il lago, nella speranza di orientarsi e facilitare anche l’intervento dei soccorritori.

Nel tragitto, però, i due sono rimasti bloccato all’interno di un canalone, senza possibilità di uscita. Nel frattempo, vigili del fuoco, soccorso alpino, carabinieri, personale sanitario e personale di Tirreno Power li stavano cercando con ogni mezzo.

Per fortuna, i soccorritori sono riusciti a raggiungerli attraversando il lago e a trarli in salvo. Nonostante le ore passate al freddo, i due se la sono cavata senza particolari problemi e hanno potuto fare ritorno a casa.