Servizio civile, quattro posti all’Univoc di Savona per il progetto “Volontariato e cecità, le nuove frontiere del terzo settore”

Savona. Servizio civile per i giovani tra i 18 ed i 28 anni, quattro posti disponibili alla sezione U.N.I.Vo.C. di Savona per il progetto “Volontariato e cecità, le nuove frontiere del terzo settore” che prevede servizi di accompagnamento a persone non vedenti ed ipovedenti, lettura di riviste e corrispondenza.

L’impegno è di 25 ore settimanali per dodici mesi, a fronte di un contributo economico mensile di € 444,30 con il rilascio di attestato di partecipazione.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro venerdì 10 febbraio alle ore 14.00;è possibile presentarla esclusivamente online attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL), disponibile al link: https://domandaonline.serviziocivile.it

La sezione è disponibile per informazioni ai seguenti recapiti: 019/811645 – 019/850906 oppure scrivendo all’indirizzo mail:univocsv@univoc.org