Serie D, Ligorna vs Vado LIVE: derby ligure per il terzo posto in zona play off

LIGORNA 0 – VADO 0

2′ Il primo tentativo è di Donaggio, il suo tiro dalla distanza è però debole e centrale. Fresia blocca senza problemi.

1′ Si parte con il Vado incaricato del calcio di inizio. Vado in completo bianco con inserti rossoblù. Ligorna con la maglia gialla.

Primo tempo

Ligorna: 1 Atzori, 2 Gualtieri, 6 Scannapieco, 7 Botta, 8 Bacigalupo, 14 Damonte, 16 Gulli, 18 Dellepiane, 20 Serra Sanchez Moises, 23 Donaggio, 25 Gerbino. A disposizione: 32 Gragnoli, 5 Lipani, 9 Abdelazim, 17 Mancuso, 19 Cericola, 24 Tassotti, 27 Garbarino, 29 Maresca, 30 Mazzamuto. Allenatore: Giorgio Roselli.

Vado: 12 Fresia, 3 Ropolo, 4 D’Iglio, 5 De Bode, 7 Capra, 8 Castelletto, 9 Lo Bosco, 10 Di Renzo, 19 Ghigliotti, 21 Casazza, 26 Bane. A disposizione: 1 Melillo, 6 Tinti, 11 Manno, 17 Cenci, 20 Codutti, 24 Castiglione, 25 Mele, 28 Spanu, 29 Bingo. Allenatore: Marco Didu.

Arbitro: Omar Abou El Ella di Milano. Guardalinee: Ionut Eusebiu Nechita di Brescia e Carlo Farina di Brescia.

Genova. Un quartiere di Genova. Un comune del savonese di circa ottomila abitanti. Due realtà piccole che però stanno giocando ai massimi livelli del Girone “A” della Serie D. Sia il Ligorna (50 punti) del presidente Alberto Saracco sia il Vado (49 punti) del numero uno Franco Tarabotto sono in zona play off, che se confermata a fine stagione consentirà di iniziare l’iter sportivo per il passaggio in Serie C: prima fase tra le squadre dal secondo al quinto posto e poi spareggi nazionali. Davanti a loro, soltanto le due big. Il Sestri Levante viaggia a un ritmo tale da far venire il fiatone a una squadra fortissima come la Sanremese. Corsari a quota 69 e matuziani a quota 59.