Serie C, Vigo Albenga da applausi: trionfo anche nell’ultima della prima fase

Albenga. Non ci sono parole per la Vigo Albenga, i numeri parlano da soli: 13 vittorie e una sconfitta, 41 set vinti e 8 persi, appena due punti lasciati per strada sui 42 a disposizione. Insomma, se questa non è la perfezione poco ci manca!

Anche l’ultima gara della prima fase è puro spettacolo. Le ragazze di coach Siccardi lasciano al Cogovalle il primo set, la tensione forse si è fatta sentire un po’ troppo, ma la reazione non tarda ad arrivare e l’1 a 1 è servito. Il terzo inizia nel peggiore dei modi, il -5 sembra dire “benzina finita” e invece è qui che le biancoblù danno il meglio di loro stesse: si mette la freccia e ai vantaggi arriva il 2 a 1. Il quarto è combattuto fino a metà, poi la squadra ingauna sale in cattedra e chiude l’incontro. Risultato finale: Vigo Albenga batte Cogovalle 22-25, 25-22, 26-24, 25-19.

Un altro sabato da incorniciare, anche grazie alla fantastica cornice di pubblico che ha accompagnato le ragazze da inizio stagione. Sono 16 i punti, sui 18 a disposizione, che Vernetti e compagne si porteranno alla seconda fase. Un bottino importante ma che deve essere solo un punto di partenza per conquistare la tanto agognata Serie B2.

Non si ferma neppure la corsa delle ragazze dell’Albenga Volley di coach Di Vicino: arriva un nuovo doppio successo in Prima Divisione e Under 16.

Nella giornata di sabato è un secco 3 a 0 quello maturato sul campo del Celle Varazze, che vale per un’altra settimana il primato in classifica in compagnia di Sabazia Vadogateway e New Volley Valbormida.

Risultato fotocopia anche nel campionato di categoria dove la formazione Blu centra il settimo sigillo consecutivo. A cadere è il Finalmaremola Bianca. Un risultato che quindi lancia al meglio le biancoblù in vista del big match di domenica sul campo della seconda della classe Albisola Pallavolo.